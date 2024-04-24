〈台股開盤〉跳空開高走高 大漲逾400點收復2萬點大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 09:34
美國科技股延續反彈，四大指數全面收漲，台指期夜盤也走揚，在台積電領軍下，帶動台股今 (24) 日開盤跳空以 19770 點、上漲 171 開高後走高，一度大漲超過 400 點，最高漲至 20016.25 點，收復 2 萬點大關。除台積電外，AI 族群早盤也紅通通，預估成交量 5400 億元。
今天早盤權值股表現強勢，台積電 (2330-TW) 大漲 24 元，漲幅約 3.05%，聯發科 (2454-TW) 同樣漲逾 3%，鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 也有超過 2% 的漲幅，大立光 (3008-TW) 則漲 1.64%。
AI 族群今天也反彈，廣達 (2382-TW)、勤誠 (8210-TW) 大漲逾半根停板，技嘉 (2376-TW) 漲 3.2%，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW)、光寶科 (2301-TW) 也都漲逾 2%。另外，華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 及宏碁 (2353-TW) 皆有表現。
散熱類股今天也有表現，尼得科超眾 (6230-TW) 強攻漲停鎖住 251.5 元，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW) 漲逾半根停板，建準 (2421-TW) 漲 3.2%，元山 (6275-TW) 漲 2.35%。
美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 263.71 點或 0.69%，收 38503.69 點；那斯達克上漲 245.34 點或 1.59%，收 15696.64 點；標普 500 指數上漲 59.95 點或 1.2%，收 5070.55 點；費城半導體指數上漲 96.88 點或 2.21%，收 4478.8 點。
在美國科技股強力反彈下，台指期夜盤大漲 202 點或 1.03%，終場以 19882 作收。台股 ADR 部分也全面收漲，台積電 ADR(TSM-US) 漲 2.84%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.6%，日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.38%，中華電 ADR(CHT-US) 漲 0.13%。
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