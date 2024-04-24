〈台股開盤〉跳空開高走高 大漲逾400點收復2萬點大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 09:34

美國科技股延續反彈，四大指數全面收漲，台指期夜盤也走揚，在台積電領軍下，帶動台股今 (24) 日開盤跳空以 19770 點、上漲 171 開高後走高，一度大漲超過 400 點，最高漲至 20016.25 點，收復 2 萬點大關。除台積電外，AI 族群早盤也紅通通，預估成交量 5400 億元。

美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 263.71 點或 0.69%，收 38503.69 點；那斯達克上漲 245.34 點或 1.59%，收 15696.64 點；標普 500 指數上漲 59.95 點或 1.2%，收 5070.55 點；費城半導體指數上漲 96.88 點或 2.21%，收 4478.8 點。