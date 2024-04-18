〈房產〉房地合一稅也有7年之癢 10%稅率案件暴增2倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 15:59

觀察 2023 年的全台房地合一稅的各適用稅率件數，成長最多的是稅率 10% 級距，2023 適用件數 1523 件，年增 2.2 倍，反映 2016 年以來適用自用滿 6 年 400 萬元免稅的屋主開始增多，全台房市開始出現 7 年之癢的轉手趨勢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨時間推移 2016 年後買進的不動產，符合 6 年 400 萬免稅的民眾數量逐漸增加，加上過去一段時間房地產價格出現大幅上揚，因此統計也發現扣除 400 萬元的免稅額後，還須繳納 10% 稅率的案件數開始明顯成長，顯示去年就有 1523 筆適用房地合一稅 10% 的個案。

統計財政部公布 2023 年個人房地合一稅的適用稅率與件數，比例最高的是適用 20% 的稅率，共有 3.7 萬筆適用，占比高達 1/3，曾敬德表示，從稅率來看，較多民眾可以接受是超過 5 年，20% 的房地合一稅率，畢竟房地合一稅持有時間越久稅率就降低，少繳就是賺。

至於成長最多的則是房地合一稅率 10% 的級距，統計有 1523 件適用，占比從前一個年度的 0.4%，大幅增加到 1.4%，不過仍有 2.8 萬件，將近 1/4 的比例屬於房地合一稅無應繳納稅額，可能扣除相關成本費用後，沒有獲利，但也有可能是適用 400 萬元免稅額度後，不需再繳納的狀況。