〈房產〉市場資金充沛帶動 住展風向球16年來首見黃紅燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 13:30

北台灣新建案 2024 年 3 月買氣暢旺，指標新案每週平均可以成交 5.4 組，相較近 1 年最高、每週約 3 組，買氣大增 8 成，整體房市風向球則是睽違 16 年再度出現熱絡的黃紅燈。

根據市調機構住展調查，北台灣 3 月新案風向球觀測六大項目呈現「三升、一平、二降」，其中預售屋推案量、議價率、成交組數等三項走升，來客組數則持平，另待售建案個數、新成屋戶數反而下滑。

住展發言人陳炳辰指出，上次黃紅燈是出現在 2008 年 4 月，當時因總統大選出現政黨輪替，導致建商加足馬力推新案所導致。同時，這次黃紅燈則是 3 月股市獲利帶動，尤其部分股市獲利了結資金轉進房市買盤，導致成交組數大增。

3 月北台灣指標建案每週成交組數約 5.4 組，其中新北市三重、淡水區，桃園市龜山區，以及新竹縣寶山鄉的買氣都相當不錯。