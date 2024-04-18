〈房產〉市場資金充沛帶動 住展風向球16年來首見黃紅燈
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 13:30
北台灣新建案 2024 年 3 月買氣暢旺，指標新案每週平均可以成交 5.4 組，相較近 1 年最高、每週約 3 組，買氣大增 8 成，整體房市風向球則是睽違 16 年再度出現熱絡的黃紅燈。
根據市調機構住展調查，北台灣 3 月新案風向球觀測六大項目呈現「三升、一平、二降」，其中預售屋推案量、議價率、成交組數等三項走升，來客組數則持平，另待售建案個數、新成屋戶數反而下滑。
住展發言人陳炳辰指出，上次黃紅燈是出現在 2008 年 4 月，當時因總統大選出現政黨輪替，導致建商加足馬力推新案所導致。同時，這次黃紅燈則是 3 月股市獲利帶動，尤其部分股市獲利了結資金轉進房市買盤，導致成交組數大增。
3 月北台灣指標建案每週成交組數約 5.4 組，其中新北市三重、淡水區，桃園市龜山區，以及新竹縣寶山鄉的買氣都相當不錯。
而受到房市 329 檔期帶動，3 月預售推案量直接突破 1000 億元，反觀新成屋戶數則僅推出百來戶，比前月 300 多戶腰斬，主因是先建後售案非市場主流，加上囤房稅 2.0 政策來勢洶洶，若非區域特性或個案規畫，難有表現。陳炳辰也認為，4 月進入 329 檔尾巴期，將持續看到新案進場，緊接著 520 檔期還有戲，像是台北市文山區，新北市三重、土城區，桃園市中壢、龜山、蘆竹，以及基隆市暖暖區、七堵區，還有新竹市區，各有知名建商進場推新案，像是寶佳、國建 (2501-TW)、潤隆 (1808-TW) 等，新案供給市場目不暇給。
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