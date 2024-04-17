〈房產〉房市預售屋交易熱絡 前兩月預售揭露成交值年增2000億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 16:28

全台房市預售市場從 2023 年平均地權條例上路後，在第四季明顯轉熱，2024 年前兩月預售揭露共計約 1.9 萬戶，較去年同期增加約 1 萬戶，且揭露的銷售金額高達 3202 億元，揭露金額年增近 2000 億元，年增幅度高達 1.5 倍，雖然預售房價呈現上揚，但整體市場買氣在換約買盤退場下，仍顯強勢。

同時，若以區域來看，2024 年 2 月銷售揭露量最大的是台中市的 1624 件。

依實價登錄統計顯示，2024 年 2 月雖然有農曆年節等季節性因素，但仍繳出銷售揭露 7500 件的亮眼成績，年增幅度高達 62%，若統計前兩月預售揭露共計約 1.9 萬戶，揭露的銷售金額高達 3202 億元，都呈現較去年同期倍增的強勁市況。

若以區域來看，2 月銷售揭露量最大的是台中市的 1624 件，台中市的市場供應量大且民眾對於新房子需求強勁，都促成銷售量增，第二名則是新北市的 1320 件，桃園市的 1233 件，與高雄市 1167 件，這些都是今年 2 月的預售熱區。