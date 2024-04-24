〈焦點股〉廣達證實接獲輝達AI晶片大單 股價喜亮漲停紅燈
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 10:09
廣達 (2382-TW) 昨 (23) 日證實接獲輝達 (NVDA-US)AI 晶片大單，也就是 GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月量產，激勵近期股價表現相對疲弱的廣達 (2382-TW) 今(24) 日帶量上攻，盤中一度亮燈漲停，站回 5 日線。
廣達今天早盤跳空開 250 元後走高，盤中一度亮燈漲停，最高價來到 260.5 元，重新站回 5 日線，成交量超過 2.9 萬張。
廣達管理團隊先前指出，第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後，可以提前在上半年就看到 AI 伺服器貢獻營收。
此外，受惠 4 大雲端服務供應商 (CSP)，包括微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、亞馬遜(AMZN-US) 的 AWS，以及 Meta(META-US) 需求暢旺，出貨動能將呈現逐季成長，也帶動今年全年伺服器出貨達雙位數成長，且較先前預期的雙位數出貨量「更樂觀」。
廣達 3 月營收 1017.09 億元，月增 20.7%，年增 9.6%。累計今年第一季營收 2589.39 億元，年減 2.72%。
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