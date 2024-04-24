〈焦點股〉廣達證實接獲輝達AI晶片大單 股價喜亮漲停紅燈

廣達 (2382-TW) 昨 (23) 日證實接獲輝達 (NVDA-US)AI 晶片大單，也就是 GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月量產，激勵近期股價表現相對疲弱的廣達 (2382-TW) 今(24) 日帶量上攻，盤中一度亮燈漲停，站回 5 日線。