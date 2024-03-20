廣達持續受惠AI伺服器、車用業務 砸4.7億投資衛星通訊

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-20 16:47

廣達 (2382-TW) 管理團隊指出，目前已看到 CSP 客戶對 AI 伺服器需求強勁，看好 AI 伺服器後市。除 AI 伺服器，法人也指出，車用 ECU 業務預計在年底新增通用汽車客戶，可望進一步推升廣達整體營運。此外，廣達於昨 (19) 日公告，砸 4.7 億投資衛星通訊業務。

廣達指出，持續看到 CSP 客戶需求強勁，預期第二季動能將逐漸顯現，也認為第二季開始，AI GPU 短缺問題將舒緩，5 至 6 月相關訂單陸續出貨，今年最主要的成長動能仍來自 AI 伺服器。法人指出，目前廣達的 AI 專案僅遞延並非砍單，同時也提到，廣達開發輝達 (NVDA-US)GB200 伺服器訂單，可望進一步帶動廣達拉貨動能。

車用業務方面，法人則認為，廣達受惠 ECU 業務挹注，且預計在年底新增通用汽車客戶，可望在 2025 年迎來大幅度的成長，法人預估 2025 年車用業務營收占比可達雙位數。整體而言，由於廣達具備伺服器及車用業務兩大成長動能，法人樂觀看待廣達長期營運。

此外，廣達於昨日公告，砸 1.5 萬美金 (約新台幣 4.7 億元)，參與美國衛星及航太通訊系統開發商 CesiumAstro B 輪的投資，持股比例將低於 3%。廣達指出，此舉為因應長期投資需求，將持續在各個領域尋找投資機會。