廣達去年EPS 10.29元創26年新高 擬配息9元 AI伺服器動能Q2顯現

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-15 17:36

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日公告去年財報，全年稅後純益 396.76 億元，年增 37%，每股純益 10.29 元，寫下 26 年以來新高。同時，董事會通過盈餘分配案，擬配發每股 9 元的現金股利，配發率達 87%。

廣達去年第四季營收 2878.96 億元，季增 0.5%，年減 11.7%。毛利率 8.06%，季增 0.05 個百分點，年增 1.58 個百分點。營益率 4.1%，季減 0.3 個百分點，年增 0.81 個百分點。稅後純益 102.78 億元，季減 19.7%，年增 14.4%，每股純益 2.67 元。

廣達去年全年營收 1.09 兆元，年減 15.2%，毛利率 7.8%，年增 2.3 個百分點，營益率 4%，年增 1.6 個百分點。稅後純益 396.76 億元，年增 37%，每股純益 10.29 元。

廣達去年表現亮眼，多項數據皆創 20 年來新高，包括毛利率 7.8%，創 2002 年以來新高，營益率 4%，則創 2003 年以來新高，每股純益 10.29 元，更寫下 26 年以來新高。

展望後市，廣達管理團隊指出，NB 方面由於進到傳統淡季，第一季出貨將有高個位數的下滑，不過預期本月季底拉貨效應將逐漸顯現。至於全年展望，廣達表示，目前能見度仍低，需再觀察。

AI 伺服器方面，廣達則說明，持續看到客戶需求強勁，預期第二季開始將看到動能逐漸顯現，進到下半年便有顯著的成長動能。廣達提到，將持續依照客戶的需求做設計與開發，後市可期。