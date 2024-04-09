〈電子五哥營收〉廣達3月營收重返千億 估Q2營收季增雙位數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-09 16:07

廣達 (2382-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 1017.09 億元，年月雙增，且重返千億大關，累計今年第一季營收 2589.39 億元。廣達管理團隊指出，時序進到第二季，隨著上游料況短缺問題緩解，AI 伺服器需求強勁，預估第二季營收較第一季可以有雙位數成長的表現。

廣達 3 月營收 1017.09 億元，月增 20.7%，年增 9.6%。累計今年第一季營收 2589.39 億元，年減 2.72%。整體筆電出貨情形，3 月筆電出貨 470 萬台，較 2 月成長 62.06%，年增 2.17%，第一季出貨 1050 萬台，季增 1%，年減 2.77%。廣達指出，由於季底效應拉貨力道強，使得 3 月筆電出貨表現亮眼，優於原先內部估計的高個位數百分比的下滑。

廣達表示，旗下筆電多以消費性機種為主，目前能見度不高，不過全年筆電出貨維持先前看法，預估與去年持平。