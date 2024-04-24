AI等高階CCL市場需求強 台光電及台燿獲外資調高目標價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 12:20

高階 CCL(銅箔基板) 市場需求獲看旺，外資在新出爐的報告中指出，高階 CCL 供應商的供需前景佳，決定同步調高台光電 (2383-TW) 與台燿 (6274-TW) 目標價，其中台光電目標價由 595 元調高至 605 元。

同時，外資對於台燿目標價由 210 元調高至 238 元，評等都是「買進」。

美系外資下修台光電 2024-2026 年獲利預估，幅度 5-6%，以考量來自韓國供應商在高階 HDI 市場的不利競爭；不過調高目標價由 595 元調高至 605 元，重申「買進」評等。

美系外資並指出，台光電目前並持續在 CCL 技術和品質保持領先地位。

針對台燿個股，美系外資調高台燿 2024-2026 年獲利預估，幅度 2-5%，考量到高端市場需求強於先前預估，調高目標價由 210 元調高至 238 元，重申「買進」評等；主要看好台燿在 AI 伺服器和 800G 交換器是高階需求強勁上升趨勢。