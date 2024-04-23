調查：蘋果iPhone在中國Q1銷量下滑19% 為2020年以來最差單季表現

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 19:54

根據外媒周二 (23 日) 報導，研調機構 Counterpoint Research 數據顯示，蘋果今年首季在中國 iPhone 下滑 19%，為 2020 年左右新冠疫情爆發以來在中國最差銷售表現。

Counterpoint Research 預估，蘋果在中國激烈的競爭市場上跌落至第三位，與快速崛起的競爭對手華為大致相當。在榮耀終端 (Honor Device Co.) 和小米 (1810-HK) 等本土品牌引領下，中國智慧型手機市場成長約 1.5%。

iPhone 的疲軟之所以引人注目，部分原因在於，第一季是中國慶祝農曆新年的時節，一般來說是消費高峰期。相比之下，華為同期銷售成長近 70%，凸顯其在一度由蘋果主導的高檔智慧型手機市場的復甦。

在 Counterpoint Research 公布數據之前，另一家研究機構 IDC 分析顯示，今年第一季蘋果 iPhone 全球出貨量下滑近 10%，這消息引發投資人對蘋果能否在 5 月 2 日公布財報之際保持成長的擔憂。

中國仍是蘋果數一數二大的市場，但在北京政府加大對國有企業和政府機構使用外國設備的禁令後，蘋果在中國的業務變得越發艱難。與此同時，華為推出一款晶片由中國製造的高階手機，不僅突圍美國晶片限制，而且也受到消費者大受歡迎。

Counterpoint Research 的數據首次全面反映蘋果 iPhone 在中國銷售的第一季狀況。該機構上個月初步預估，今年 iPhone 在中國前六周的銷量下滑約 24%。

對於中國銷售疲軟，蘋果曾在 1 月推出罕見的折扣刺激買氣，好維持最新一代 iPhone 銷售成績。

Counterpoint Research 資深分析師 van Lam 表示：「由於華為的捲土重來直接影響了蘋果在高階智慧型手機市場的銷售，蘋果在本季 (第一季) 的銷售受到抑制。此外，與前幾年相比，蘋果手機的換機需求略有下降。」