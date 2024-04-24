瑞士智庫發起公投 擬將比特幣納入國家資產儲備

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 08:45

瑞士可能成為西方第一個將比特幣視為國家資產儲備的國家，該國比特幣倡導者、非營利智庫 2B4CH 創辦人 Yves Bennaïm 打算發動公投，敦促瑞士央行—瑞士國家銀行 (SNB) 將這一旗艦數位資產納入自家資產儲備。該活動還得到資產管理公司 Bitcoin Suisse 董事長 Luzius Meisser 的支持，但推動過程恐耗時長達 5 年。

早在 2021 年，2B4CH 就曾經發起了比特幣倡議，打算將 BTC 作為儲備貨幣寫入瑞士憲法。該倡議提出的入憲條文為，瑞士國家銀行應從其收入中創造足夠的貨幣儲備，這些儲備的一部分應以黃金和比特幣形式持有。Bennaim 表示，無論成功推動與否，投票都將為尚未精通比特幣的人帶來加密教育。

Meisser 認為，從長遠來看，比特幣比以歐元或美元計價的投資更穩健，因為經濟體往往會透過通膨使債務貶值且重要的是，瑞士是這一領域的先驅之一，這樣未來其他國家將難以領先於瑞士央行。Meisser 將在即將召開的瑞士國家銀行大會對比特幣表示支持。

Meisser 此前多次宣導比特幣，在前年股東大會上曾提議採取類似行動，敦促瑞士央行優先投資比特幣，而不是德國公債。根據 Meisser 估計，若瑞士央行聽他的建議，現在將擁有額外的 300 億瑞士法郎。

這也不是第一次有團體想說服瑞士央行按照他們的利益行事，一般來說，各種利益集團要求瑞士央行為其客戶提供超額準備金的情況經常發生。SNB 是一家上市公司，其中一部分由各州和各州銀行擁有，但不隸屬於聯邦政府，其餘股份由私人持有，他們擁有投票權，但對瑞士的貨幣政策制定者沒有影響力。

但將比特幣納為部分資產儲備，對瑞士央行來說是有意義的，除持有比政府債券或外匯更有利可圖的長期資產，也為了使瑞士更中立，哈佛大學經濟系研究生 Matthew Ferranti 的一篇論文發現，在正常情況下，央行多元化投資比特幣是有意義的，若考量受到制裁風險的影響，尤其應該這樣做。Ferranti 還是國際貨幣基金 (IMF) 和聯準會 (Fed) 理事會經濟學家、現任哈佛大學教授 Kenneth Rogoff 的顧問。

長期以來，瑞士央行一直在購買外幣以外的股票，作為自身多元化戰略的一部分行動並應對瑞郎升值。跟其他貨幣相比，瑞郎走強只會使瑞士產品對外國來說更加昂貴，進而削弱該國出口，這讓瑞士央行成為少數也依賴股票投資類別的央行之一，這對於央行來說是不常見的。

過去兩年，瑞士央行損失達數十億瑞士法郎，去年損失僅 30 億瑞士法郎，大幅低於前一年 1325 億瑞士法郎的損失，2022 年創紀錄虧損的原因是股價下跌跟瑞郎升值，尤其因為歐洲央行 (ECB) 和 Fed 升息導致瑞士央行大型債券投資組合的價格損失。

瑞士國家銀行非常重視多元化，而比特幣作為一種跟傳統資產類別關聯性不大的資產可做出很好的貢獻，Meisser 也認為瑞士央行大致清醒看待此類問題。此外，瑞士本質上對比特幣持開放態度。瑞士最大金融機構之一的 Postfinance 跟一些州的銀行已經允許客戶購買比特幣。此外，楚格州或盧加諾市的民眾可用比特幣等方式納稅。