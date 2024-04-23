不缺貨也漲！中國中藥材價格持續攀漲 有的漲勢比金價還兇

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 17:45

中國的中藥材價格近年持續向上飆漲，部分藥材漲勢甚至比黃金漲勢還瘋狂，有些更是成倍上漲，連小眾藥材就算沒缺貨也跟著漲一波，根據中藥材天地網數據，多年來價格一直保持在每公斤人民幣 50 到 80 元之間的貓爪草，今年卻突然暴漲近十倍，價格一度飆漲至每公斤 750 元。

《中新經緯》報導，常見中藥材白朮價格暴漲正讓河北一些經營中藥飲片的商家不敢叫貨來賣，作為常用藥材之一的白朮如今每公斤售價人民幣 180 元，比三年前漲了 10 倍。白朮是常見大宗中藥材，具有補脾健胃、燥濕利水、止汗安胎等多項藥用功能。

與此同時，還有人當起掮客，透過在買家和賣家間斡旋促成交易牟利，還鼓吹白朮買家利用短線進出炒作牟利，更認為不存在交易風險，因為中藥材屬於農副產品，國家管控不了。

根據中藥材天地網數據，在安國藥市的白朮價格自去年起開始爆炸性成長，從一公斤 27 人民幣飆漲至 9 月的 90 人民幣，在 10 月到 12 月的橫盤整理後，又從今年開始持續走高，上周六 (20 日) 價格來到每公斤 180 人民幣，較去年高點成長一倍。安徽省亳州藥市的價格走勢也跟安國藥市相近，上周三 (17 日) 的報價為 180 人民幣，是今年初 58 元的 3 倍。亳州是中國規模最大的中藥材交易中心，每天都有超過 2800 種中藥材在這裡進行交易。

白朮這波漲勢也讓中康雲瓴中藥產業大數據中心總經理、首席分析師賈海彬感到意外，他原本預估中藥材價格經歷異常連續上漲後拉回，最快要在今年 7 月才會反彈，但卻在今年春節後就開始出現反彈，在去年整體行情已在高檔的情況下，又較同期上漲 6.98% 左右，白朮則是其中的熱門品項之一。

白朮批發價格的上漲也影響到中下游的診所和藥店，直接影響到消費者，甚至影響到藥企。在湖南省懷化地區經營中醫診所的阿魚（化名）表示，白朮去年已漲超一倍，今年又繼續上漲，目前已漲到每公斤 175 到 210 人民幣，逼得他的診所只在用戶點名要用時才會進貨。

中藥材市場由供需關係調節，隨著上游中藥材價格上漲，下游的藥店、診所、成藥生產企業也將迎來重大考驗。

佛慈製藥擁有獨家品種「複方黃芪健脾口服液」的原料之一便是白朮，該藥企上月已發佈公告表示，由於原材料以及生產成本上漲等原因，將中成藥產品的價格進行調整，平均漲價幅度為 9%。

此外，多家藥企產品原料涉及白朮，例如昆藥集團的參苓健脾胃顆粒、修正藥業的參苓白朮丸、北京同仁堂的參苓白朮散、太極集團的藿香正氣水等，原料成本的高漲也給藥企帶來成本壓力。

業內人士分析指出，白朮價格猛漲，一方面與白朮面臨的供需矛盾有關，加上投機者的參與，也在助長漲勢。。

中藥材行業資訊化平臺中藥材藥通網上月撰文表示，從 2018 年至 2023 年的 5 年內，白朮有 4 年受災減產，只有 2019 年豐產量大。2018 年至 2022 年白朮經營者多不賺錢，種植戶也因自然災害減產，有不少人賠錢，因此 2020 年至 2023 年白朮種植面積減少。

文中指出，隨著 2022 年白朮產新結束，到 2023 年貨源進入實際消化後，經營戶發現市場可供貨源減少，有貨者惜售，無貨者四處尋找貨源，因此使得價格穩定上升。