路透：中國避開美國禁令 取得輝達AI高階晶片

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 19:40

路透周二 (23 日) 獨家報導，儘管美國去年過大對中國獲取先進人工智慧 (AI) 晶片出口限制規模，但中國大專院校和研究機構近來仍透過經銷商取得輝達 (NVDA-US) 高階 AI 晶片。

報導指出，審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年 11 月 17 日擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有 10 個中國實體已從美超微 (Super Micro Computer Inc.)(SMCI-US)、戴爾科技 (DELL-US) 及台廠技嘉科技 (2376-TW) 生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達先進晶片。美超微、戴爾以及技嘉均表示遵守法律與出口規範。

根據去年 11 月 20 日至今年 2 月 28 日間先前未經報導的招標文件顯示，經銷商出售的伺服器產品包含部分輝達最先進晶片。

雖然美國政府禁止輝達及其夥伴直接和透過第三方向中國出售先進晶片，但在中國買賣晶片並不違法。這 11 家中國經銷商並不知名，路透無法核實出售的伺服器是否為美國祭出禁令前的庫存。

路透無法核實賣家履行這些訂單時，是否動用他們在美國去年 11 月擴大晶片出口管制前所取得的庫存。

對此輝達表示，這些投標指定的輝達產品，在美國管制令上路前已有出口，而且廣泛提供。該公司發言人說：「這些不代表我們任何一位夥伴違反出口管制規定，而且它們的全球銷售占比簡直微不足道。」

據了解，這些晶片買家包括中國科學院、山東省人工智能研究院、湖北省地震局、山東大學和西南大學、黑龍江省政府旗下一間科技投資公司、一座國營航空研究中心及一座太空科學中心。截稿前，上述機構並未回覆置評請求。

凱易國際律師事務所 (Kirkland & Ellis) 駐華盛頓合夥人葛爾金 (Daniel Gerkin) 認為，由於下游供應鏈缺乏能見度，輝達晶片可能在製造商不知情的情況下轉售至中國。