〈房產〉桃園豪宅總價刷新紀錄 中悅一品破億元身價稱霸桃園區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-22 14:53

睽違 8 年，桃園市再度出現逾 1 億元豪宅交易案。依最新實價揭露，位於桃園藝文特區知名豪宅「中悅一品」今年 1 月出現交易，高樓戶加四個車位 229.67 坪，總價 1.2 億元，車位一個以 210 萬元計，拆算單價為 55.4 萬元，刷新中悅一品的單價紀錄，也是實登上路以來桃園區的成屋豪宅王。

台灣房屋桃園南平直營店業務陳宥辰表示，「中悅一品」在 2015 年就曾榮登桃園市第一間億元宅，相隔 10 年，儘管屋齡已經高達 11 年，但中悅一品仍是藝文特區指標豪宅，以「高」、「大」、「上」著稱，「總樓高」樓高 38 層，可以居高臨下，盡收美景，是藝文特區最高大樓，至今尚未被超越。「坪數大」，中悅一品基地面積高達 4924 坪，是藝文特區基地面積最大的豪宅社區，公設會館高達 1600 坪，加上一層一戶的格局設計單戶約 150 坪，其他同區豪宅無法超越，是許多桃園層峰客群眼中桃園第一豪宅，因此匯集不少「上流住戶」。而最新成交戶是面對桃園展演中心第一排景觀，又附千萬裝潢，因此創下新高價。

實價登錄以來，桃園總價超過 1 億元的豪宅交易共三筆，除了兩筆為中悅一品，另外還有一筆為昭揚乾坤，不過該交易含車位 16 個，是推高總價的原因之一。若觀察預售市場，桃園新豪宅聚落青埔，預售案最高總價為「威均青塘園」7708 萬，離億元身價還有一段距離，不過該社區最高單價已經逾 67 萬元，爲桃園單價王豪宅。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，中正藝文特區有展演中心，高級商辦、豪宅匯集，被形容為 "桃園的信義計畫區"，而 50 米棟距的綠園道，街廓整齊，締造豪宅區的氛圍；加上桃園圖書總館落成，未來桃園捷運綠線第一階段的坑口至展演中心，將在 2026 年完工通車，藝文特區的商業、交通、生活機能，更加鞏固豪宅身價。