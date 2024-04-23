AI需求加持 今年QLC Enterprise SSD出貨位元大增四倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 16:48

隨著節能成為 AI 推論伺服器優先考量，北美客戶擴大存儲產品訂單，帶動 QLC Enterprise SSD 需求開始攀升，TrendForce 指出，目前僅 Solidigm 及三星 (Samsung) 有 QLC 產品獲得驗證，預期今年 QLC Enterprise SSD 出貨位元上看 30EB(EB；Exabyte)，較 2023 年成長四倍。

TrendForce 認為，QLC SSD 在 AI 應用搭載提升的有兩大原因，一是產品讀取速度，二是總體擁有成本 (Total Cost of Ownership) 優勢。由於 AI 推論伺服器主要以讀取為主，資料寫入次數不像 AI 訓練型伺服器頻繁，因此讀取速度更勝於 HDD，且容量已發展至 64TB。

此外，目前通用型伺服器採用的 HDD 產品主流容量在 20 至 24TB，而 QLC Enterprise SSD(64TB) 單個產品運轉除了較 HDD 節省電力外，在存儲容量布建上，QLC 所需使用空間減少，可大幅降低總體擁有成本。AI Training 已然成為重度電力消耗應用，因此節能將成為存儲產品的優先考量，故大容量 QLC enterprise SSD 產品更是大宗 AI 客戶尋求的解決方案。

根據 TrendForce 研究顯示，去年第四季三星在 Enterprise SSD 產品市占率已逾四成；而 Solidigm 在 QLC Enterprise SSD 耕耘多時，合計 SK 集團市占率為 32%，其他供應商則受限 Enterprise SSD 市占率均低於一成，故訂單增長有限。

產能規劃方面，受惠於 QLC 訂單量成長，Solidigm 下半年將擴大 144 層投產；三星則以 176 層為主，在沒有其他絕對競爭者的情況下，受惠於大容量 QLC 產品供應吃緊，將帶動 Enterprise SSD 合約價持續上漲至第三季，預估季漲幅約 5-10%。

觀察其他終端需求，PC 及智慧型手機客戶的 NAND Flash 庫存持續攀升，對應產品如 Client SSD、eMMC、UFS 均價在短期內已由低點反彈超過六成以上，但在需求跟不上的情況下，後續漲價動能將放緩。