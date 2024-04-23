避險需求下降 黃金周二亞盤持續走跌 至接近2300美元

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 15:50

金價在周二 (23 日) 亞洲交易時段下跌，延續隔夜跌勢，因中東地緣政治緊張局勢的擔憂緩解，削弱了黃金的避險需求，造成黃金出現逾 1 年多來最大的單日跌幅。

這種交易也使得黃金更容易受到近期美元走強的影響，而美國利率長期走高的前景，給金價帶來了更大的價格壓力。

截至格林威治標準時間 04:45，現貨黃金下跌 0.9%，至每盎司 2305.14 美元，而 6 月到期的黃金期貨下跌 1.1%，至每盎司 2319.70 美元。目前現貨價格遠低於 4 月初創下的每盎司 2430 美元左右的歷史高點。

本周的焦點是 PCE 物價指數數據，這是聯準會的首選通膨數據，將提供更多利率走向的線索。較高的利率對黃金來說是不利的，因為它們增加了投資黃金的機會成本。

ITC Markets 高級外匯分析師兼國際經濟學家 Richard Grace 發布報告指出，「中東緊張局勢緩解，令黃金遭遇獲利回吐，有鑑於近期金價飆升，可能出現一些策略性賣空」。

更廣泛的金屬價格也受到美元反彈的壓力，美元仍接近五個多月高點。

在工業金屬中，周二銅價從近兩年高點下跌，此前最大生產國智利表示，今年將增加國營礦商 Codelco 的產量。