美股出現兩個壞消息：金價和油價上漲

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:00

據《巴隆周刊》上周五（5 日）報導，中東緊張局勢升級引發上周四美股下跌時，現貨黃金一度漲破每英兩 2,300 美元大關，創下歷史新高，布蘭特原油收盤突破每桶 90 美元，為去年 10 月以來首見。

現貨黃金上周五續揚，一度觸及 2,330.06 美元，上周黃金漲 4% 以上，為連續第三周走高。布蘭特原油上周五收盤漲 0.6%，報每桶 91.17 美元。

資深技術分析師 Louise Yamada 指出，金價已突破三年盤整階段，可能會漲到 2,500～2,600 美元。

DataTrek Research 共同創始人 Nicholas Colas 在研究報告中寫道，在截至上周三的一年裡，黃金的漲幅為 11.9%，表現優於標普 500 指數的 9.3%。

Colas 說，近期各國央行購買黃金的熱度有所下降，這原本就是意料之中的事。貴金屬投資顧問公司 Sprott 市場策略師 Paul Wong 在報告中指出，央行往往不會追高，但央行官員傾向於在金價回落時出手，這可能會給黃金市場帶來支撐。

中國國家外匯管理局周日公布的數據顯示，受匯率折算、資產價格變化等因素影響，3 月末中國的黃金準備為 7,274 萬英兩，為央行連續第 17 個月提高黃金準備。