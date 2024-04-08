美股出現兩個壞消息：金價和油價上漲
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:00
美股出現兩個壞消息：金價和油價上漲，而黃金和能源價格走高，可能是市場擔憂不斷升級的地緣政治風險。
據《巴隆周刊》上周五（5 日）報導，中東緊張局勢升級引發上周四美股下跌時，現貨黃金一度漲破每英兩 2,300 美元大關，創下歷史新高，布蘭特原油收盤突破每桶 90 美元，為去年 10 月以來首見。
現貨黃金上周五續揚，一度觸及 2,330.06 美元，上周黃金漲 4% 以上，為連續第三周走高。布蘭特原油上周五收盤漲 0.6%，報每桶 91.17 美元。
相較下， 美股道瓊指數上周跌 2.27%，為今年來最難看的表現，標普 500 指數跌 0.95%，那斯達克指數跌 0.8%。
上周以色列襲擊了伊朗駐敘利亞領事館，伊朗和以色列之間可能發生直接衝突的擔憂加劇。值得注意的是，在此之前，能源和黃金市場就一直處於牛市模式。
資深技術分析師 Louise Yamada 指出，金價已突破三年盤整階段，可能會漲到 2,500～2,600 美元。
DataTrek Research 共同創始人 Nicholas Colas 在研究報告中寫道，在截至上周三的一年裡，黃金的漲幅為 11.9%，表現優於標普 500 指數的 9.3%。
Colas 說，近期各國央行購買黃金的熱度有所下降，這原本就是意料之中的事。貴金屬投資顧問公司 Sprott 市場策略師 Paul Wong 在報告中指出，央行往往不會追高，但央行官員傾向於在金價回落時出手，這可能會給黃金市場帶來支撐。
中國國家外匯管理局周日公布的數據顯示，受匯率折算、資產價格變化等因素影響，3 月末中國的黃金準備為 7,274 萬英兩，為央行連續第 17 個月提高黃金準備。
此外，美國銀行指出，儘管 SPDR Gold Shares （GLD）等黃金 ETF 出現了資金流出的情況，金價仍繼續上漲。資金流出主要由代表個人投資者的投資顧問推動，但期權投資者一直對黃金做投機看漲押注。
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