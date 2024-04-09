abrdn分析師：金價創高後還會再漲 投資者正等待聯準會降息

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:50

一位市場分析師表示，在金價屢創新高之際，儘管西方投資者選擇無視，然而，隨著散戶終將湧進市場，當前的漲勢還有繼續走高的空間。

abrdn 投資策略總監 Robert Minter 表示，金價升至每盎司 2350 美元以上歷史高位的反彈才剛開始，散戶投資者湧入黃金 ETF 只是時間問題，這會讓金價開啟下一個主升段。

Minter 發表此番言論之際，abrdn 所管理的黃金 ETF，其資產首次超過 30 億美元。Minter 指出，雖然投資需求仍然有些冷淡，但黃金投資者至少已經停止拋售。

Minter 解釋說，自 2022 年 4 月以來，ETF 投資者已出售約 750 噸黃金，在市場上創造了大量供應，滿足了央行過去兩年的需求。

Minter 指出，與此同時，央行的需求並未消失，然而，隨着 ETF 的賣盤減少，來自此處的黃金供應已經枯竭。儘管央行黃金購買量近幾周有所放緩，但官方購買量的總體趨勢仍然較高。

他表示，「如果你是其中一些國家的央行基金經理，你就會遠離美元，進行多元化投資，以降低風險，簡單明瞭」。

Minter 預計，等到聯準會實際開始降息，西方投資者有望再次擁抱黃金。

Minter 表示，由於信用卡債務創歷史新高，保險費全面上漲，政府債務日益失控，美國經濟無法承受將利率長期維持在相對偏高的代價，因此終會降息。

自 2 月初守住 2000 美元支撐位以來，金價已上漲近 19%，但 Minter 認為，黃金漲勢還將持續。