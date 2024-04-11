現貨金價今年來上漲近14%！專家：好市多每月金條銀幣銷售額高達2億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-11 12:10

連 8 個交易日改寫歷史新高的現貨黃金價格今 (11) 日漲多休息，在每盎司 2337.99 美元附近持平表現，主要受到美國高於預期的通膨數據削弱提前降息希望影響，紐約黃金期貨則在亞洲早盤小漲 0.5%，一度漲高至 2360.7 美元，市場看好有望挑戰 2400 美元大關。

隨著金價不斷創高，市場買氣也持續高漲，專家最新預估，美國倉儲式連鎖賣場好市多每月光靠賣黃金跟白銀的銷售額便高達 2 億美元。

美國勞工統計局（BLS）周三 (10 日) 公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 數據，年增 3.5%，高於市場預期，顯示通膨情況比預期更糟，澆熄市場對 Fed 提早降息，甚至是今年降息 3 次的希望。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 周三在 3 月 CPI 數據公佈後表示，黃金市場正在告訴投資者，通膨壓力持續的時間恐超出聯準會 (Fed) 預期。

富國銀行分析師 Edward Kelly 在研究報告中估計，目前好市多金條銷售額每月介於 1 億至 2 億美元之間，該公司積極的定價與高度客戶信任，產品在網路上快速銷售，加上好市多強勁的每月電商銷售，顯示出自金條推出後，線上銷售動能急遽上升，並將帶動同店銷售額成長大約 1%，還可能使一般商品銷售額成長 3%。

根據 Kelly 預估，除今年復活節假期外，好市多同店銷售將繼續保持強勁勢頭，特別是如果貴金屬銷售繼續引起客戶共鳴的話。

報告中還說，好市多出售黃金和白銀的決定是明智之舉，增強該公司的價值地位從首次亮相到去年 11 月為止一季結束，好市多金條銷售額約為 1 億美元。目前，好市多正銷售由近乎純 24 克拉黃金製成的 1 盎司金條，每條售價以比黃金現貨價格高約 2% 的價格進行定價。



從某種意義上說，販售金條是好市多一種吸引顧客注意力的方式且事實證明，黃金深受好市多會員們的歡迎，以致於好市多上月也開始銷售銀幣，跟金條一樣只在網站上販售，最初一袋 25 枚一盎司銀幣售價為 625 美元，目前已銷售一空。

對好市多的電子商務業務而言，將貴金屬作為線上產品販售帶來了好處，在上月財報會議上，前財務長 Richard Galanti 便直指好市多上季線上銷售的成長，主要受惠於黃金與白銀銷售帶動。