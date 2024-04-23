日月光攜手14家供應商 成立低碳供應聯盟

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 09:57

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠因應 2024 世界地球日辦理「低碳供應聯盟」啟動儀式，偕同 14 家供應鏈友好夥伴，共同宣示成就永續新未來的目標，齊心集眾力讓環境更永續、讓地球更美好，更是日月光今年響應世界地球日的重點行動方案。

日月光長期以永續發展為己任，秉持「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」的策略，積極推動企業減碳與履行永續目標。

日月光承諾 2050 年達到淨零排放，設定 2030 年減低範疇三碳排達 15% 的目標。透過與供應商緊密的合作，攜手成立低碳供應聯盟，深化互惠互助夥伴的關係，促動產業減碳行動力以有效因應氣候變遷的挑戰。

此次典禮邀請到經濟部產業發展署署長連錦漳、經濟部產業園區管理局局長楊伯耕、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、Hahow 好學校執行長江前緯、財團法人資訊工業策進會主任蔡明宏、成創永續股份有限公司總經理陳峙霖等貴賓共同蒞臨見證，並給予高度的肯定及全力支持。

高雄廠攜手 14 家供應商參與 2024 年經濟部「日月光半導體永續供應鏈升級轉型計畫」專案，包含「半導體低碳製程封裝技術」、「半導體製程低碳設備導入與優化」以及「永續供應鏈碳管理與行動」，藉由全方位供應鏈溫室氣體管理機制的共同建立，訂定減碳行動，透過專案預計減碳 1.7 萬噸，相當於 88 座高雄美術館生態公園年吸碳量。

為了更即時接軌國際永續趨勢與議題發展，高雄廠與 Hahow 好學校成立日月光供應商綠學院平台，推動線上共享 ESG 課程，強化供應商在永續發展各面向的知識型塑及扎根，經由平台彙集專家資源與實際案例分享精準切入重點，不受時間地點限制的學習型態，以數位工具實踐低碳生活與更能把握時間有效學習，建立穩固的基礎，平台預期將帶動超過 150 間供應夥伴，共同提升供應商的永續力，達到永續共融共贏的願景。