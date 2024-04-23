〈花蓮強震〉挺受災微型創業店家 北分署邀民眾網購幫一把

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 12:32

0403 地震重創花蓮，在地商家面臨險峻挑戰，勞動部勞動力發展署北分署主動關懷位於花蓮地區的 50 家微型創業店家災損情況，並提供「暫緩繳付貸款本息」服務；為了協助花蓮在地商家重振旗鼓，特別彙集店家商品推出「花蓮地區微型創業店家特輯」，邀請民眾踴躍網路購買，以行動力挺花蓮災後重建。

「花蓮地區微型創業店家特輯」彙集 24 家具在地特色的優質商品；集禾小農以花蓮當地金針花為原料，研發出清新芬芳、口感豐富的金針花汽泡飲；Madman 手縫皮件運用天然植鞣皮，以大地色為主調，手工製作個性皮件；在地烘焙名店胖吐司，食材天然、低糖少油、無添加改良劑，抹醬厚片更是網路人氣商品。

在這次震災中，花蓮的微創店家共患難、互扶持。「加家食堂」雖受災損衝擊，仍結合在地其他店家資源，在救災第一時間送餐盒、湯品到太魯閣，為搜救人員補給，體現攜手重建家園及共度難關的溫暖。