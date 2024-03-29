日月光攜手高雄市調查處簽署資安聯防MOU 共建安全數位生態圈
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 14:10
日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠今 (29) 日與法務部調查局高雄市調查處，共同宣布簽署資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄 (MOU)，進行資安防護經驗及技術的交流，以加強雙方在資訊安全領域的合作及風險評估，同步探討最新的資安技術與防禦策略，進一步提升數位韌性。
此次活動由日月光高雄廠副總李政傑和法務部調查局高雄市調查處處長謝宜璋共同出席，藉由簽約儀式正式宣告產業界與政府官方攜手合作。
日月光指出，新興資訊科技技術帶來便利之餘，卻導致資安威脅加劇，成為重大新興風險之一。公司為全球封測產業領導廠商，為強化資安防護韌性與管理機制，不論是對內與對外都採取因應措施。
日月光對內從公司治理角度出發，訂立資訊安全政策、定期進行資安事故演練、辦理員工資安教育訓練及宣導，強化全體安全意識，高雄廠也邀請產官學界代表，定期分享國際間的資安發展議題，提升危機敏感度。
日月光對外則積極參與國際資安組織 FIRST、TWCERT/CC 台灣資安聯盟、高科技資安聯盟等，透過組織溝通管道，與產業同業、供應鏈分享最新趨勢和行動方案，提升台灣產業資安防護水平。
日月光重視資安議題，鑑別內外部相關風險，制定與推動各項關鍵因應對策，榮獲國際資安指標認證肯定，包括 ISO 27001、IEC 62443、ISO15408、ISO22301、GSMA 等。從認證的推動接軌國際資安組織，日月光以高規格自我檢視，致力降低企業資安的威脅，以確保營運的安全，與客戶及供應鏈夥伴建立長久穩固的合作關係，提供更完善、全面的服務。
高雄市調查處處長謝宜璋表示，日月光在全球半導體產業具有舉足輕重的地位，更是高雄重要的企業夥伴。樂見今日共同簽署意向書，一起為高雄、為業界的資安保障盡一份心力。高雄市調查處作為執法機構，具有豐富的調查經驗和專業資源，可共享資安威脅情報、專業技術支援，給予企業相關資安事件的協助，面對日益複雜的資安挑戰，透過合作共同推動產業穩定發展，也為高雄注入新思維、新動能，加速打造具韌性的智慧城市。
日月光高雄廠副總李政傑表示，此次資安聯防合作備忘錄的簽訂是日月光與高雄市調查處共同努力的重要里程碑，標誌著雙方將在資安領域展開更緊密的合作，藉以強化企業數位韌性，並可更即時、有效的因應各種網路犯罪帶來的挑戰，進而保護企業資產，免受網路攻擊和資安威脅，建構日月光的安全數位生態圈。
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