日月光攜手高雄市調查處簽署資安聯防MOU 共建安全數位生態圈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 14:10

此次活動由日月光高雄廠副總李政傑和法務部調查局高雄市調查處處長謝宜璋共同出席，藉由簽約儀式正式宣告產業界與政府官方攜手合作。

日月光指出，新興資訊科技技術帶來便利之餘，卻導致資安威脅加劇，成為重大新興風險之一。公司為全球封測產業領導廠商，為強化資安防護韌性與管理機制，不論是對內與對外都採取因應措施。

日月光對內從公司治理角度出發，訂立資訊安全政策、定期進行資安事故演練、辦理員工資安教育訓練及宣導，強化全體安全意識，高雄廠也邀請產官學界代表，定期分享國際間的資安發展議題，提升危機敏感度。

日月光對外則積極參與國際資安組織 FIRST、TWCERT/CC 台灣資安聯盟、高科技資安聯盟等，透過組織溝通管道，與產業同業、供應鏈分享最新趨勢和行動方案，提升台灣產業資安防護水平。

日月光重視資安議題，鑑別內外部相關風險，制定與推動各項關鍵因應對策，榮獲國際資安指標認證肯定，包括 ISO 27001、IEC 62443、ISO15408、ISO22301、GSMA 等。從認證的推動接軌國際資安組織，日月光以高規格自我檢視，致力降低企業資安的威脅，以確保營運的安全，與客戶及供應鏈夥伴建立長久穩固的合作關係，提供更完善、全面的服務。

高雄市調查處處長謝宜璋表示，日月光在全球半導體產業具有舉足輕重的地位，更是高雄重要的企業夥伴。樂見今日共同簽署意向書，一起為高雄、為業界的資安保障盡一份心力。高雄市調查處作為執法機構，具有豐富的調查經驗和專業資源，可共享資安威脅情報、專業技術支援，給予企業相關資安事件的協助，面對日益複雜的資安挑戰，透過合作共同推動產業穩定發展，也為高雄注入新思維、新動能，加速打造具韌性的智慧城市。