〈房產〉士林海光公辦都更案簽約 漢皇投資15 億元「重現海光」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 11:21

「士林海光」公辦都更案於今 (17) 日舉行簽約，台北市副市長李四川及本案招商最優申請人漢皇開發董事長孫正乾共同出席，由漢皇開發帶入資金與營造團隊擬投資 15 億元重建，興建地上 15 層地下 3 層建築，此一都更案預計 2029 年完工。

對「士林海光」公辦都更案，漢皇開發承諾將捐贈公辦民營托嬰中心、區民活動中心等公益設施供民眾使用，並以「重現海光」為概念結合鄰近的葫蘆寺廟宇文化發想，期透過都市更新延續地方文化、並串聯周邊景觀綠化，打造鄰里友善的步行及通學廊道。

「士林海光」公辦都更案基地，位於台北市士林區延平北路五段 257 巷與 257 巷 4 弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段 Y24 站預定地，原為台北市政府警察局宿舍及臺北市公共運輸處宿舍，原有宿舍建築均已拆除且完成綠美化，並供民眾農耕與植栽作為田園城市基地使用。未來預計興建地上 15 層地下 3 層之建築物，規劃設計以取得黃金級綠建築、銀級智慧建築為目標。

同時，另因「士林海光」公辦都更案基地與歷史悠久之葫蘆寺相鄰，也將設置文化藝牆，呼應傳統氣息，在現代與懷舊之間取得自然的平衡，並重新規劃設計南側綠帶設施，納入本案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike 站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。

「士林海光」公辦都更案，原計畫由台北市政府自行擔任實施者，於 2019 年核定都市更新事業及權變計畫，並自行發包新建工程，無奈遭逢大環境的改變，營造成本遽增，2020 年至 2022 年間，歷經 4 次公告新建工程流標。為爭取最佳重建條件，經北市府與民間專業團隊召開多場說明會與所有權人溝通需求，並不斷評估、試算，最後改以公開徵求出資者方案續行，終完成招商繼續推動。

台北市政府都市更新處表示，希望於更新後可進而改善整體環境並有效利用市有土地，以「公私共好」理念合作成功整合地主推動都更；藉由公辦都市更新的帶動，期能加速公辦都更案周邊更新改建，為台北城市創造更多公共及經濟效益。