日經：軟銀擬投資近10億美元強化生成式AI運算能力

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 00:24

根據《日經》(Nikkei)周一 (22 日) 報導，軟銀集團宣布計畫在 2025 年前共投資 1,500 億日元 (約 9.6 億美元) 來增強其人工智慧 (AI) 資料中心的運算能力。

去年，軟銀已投資 200 億日元用於建設算力基礎設施，加上此次宣布的 1,500 億日元，相較其他所有公司都更高的投資額有望推升軟銀未來成為運算能力最高的日本公司。

目前，軟銀正致力於開發專為日文設計的高性能生成式 AI。該公司預估在 2024 會計年度完成一個包含 3,900 億參數的大語言模型 (LLM) 開發，並打算在明年啟動開發參數量達 1 兆的高效能模型。作為參考，OpenAI 的 GPT-4 的參數量已達到了兆參數等級。

除了開發本土 AI 技術，軟銀也積極建置資料中心以支援 AI 新服務的推出。根據報道，該公司計劃在日本各地建造資料中心，打算投資 650 億日元。這項措施預料將進一步鞏固軟銀在 AI 領域的競爭地位，並推動日本在全球 AI 競賽的參與。

而軟銀對 AI 的大舉押注也得到了市場的熱烈反響。 3 月下旬，公司股價一度觸及每股 2,064 日元，創下自 2018 年上市以來的新高，因投資人普遍認為，AI 的發展前景有利於公司的長期獲利。