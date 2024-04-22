有害市場競爭 日本反壟斷機構盯上Google

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 22:20

根據外媒周一 (22 日) 報導，日本反壟斷監管機構表示，Alphabet Inc. 旗下的 Google 使用了一些策略，限制了雅虎日本 (Yahoo Japan) 在目標搜尋廣告方面的競爭能力，並承諾將繼續監控這家美國公司。

日本公正取引委員會 (Fair Trade Commission) 周一表示，從 2015 年到 2022 年，Alphabet 阻止雅虎日本獲得從行動裝置搜尋中獲得定向廣告收入所需的技術。 Alphabet 在監管機構發現這種做法後立即改變了其行為，並承諾讓日本雅虎獲得與關鍵字相關的目標廣告技術。

公取委官員 Saiko Nakajima 告訴記者：「Google 的行為對​​限制競爭產生了重大影響。」雅虎日本是 LY Corp. 的子公司，LY Corp. 經營著日本最大的即時通訊應用 Line。Saiko 說，日本監管機構將繼續監控情況，並保留重新對 Google 展開調查的權利。

這項承諾是公取委首次對 Alphabet 採取行政行動的一部分，該行動沒有決定任何處罰。

Alphabet 正在應對國內外有關其使用非法手段阻礙競爭的投訴。在美國，數十個州的總檢察長投訴稱，開發商必須透過 Google Play 應用程式商店才能接觸到用戶，因此 Google 面臨 7 億美元的和解金。