有害市場競爭 日本反壟斷機構盯上Google
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 22:20
根據外媒周一 (22 日) 報導，日本反壟斷監管機構表示，Alphabet Inc. 旗下的 Google 使用了一些策略，限制了雅虎日本 (Yahoo Japan) 在目標搜尋廣告方面的競爭能力，並承諾將繼續監控這家美國公司。
日本公正取引委員會 (Fair Trade Commission) 周一表示，從 2015 年到 2022 年，Alphabet 阻止雅虎日本獲得從行動裝置搜尋中獲得定向廣告收入所需的技術。 Alphabet 在監管機構發現這種做法後立即改變了其行為，並承諾讓日本雅虎獲得與關鍵字相關的目標廣告技術。
公取委官員 Saiko Nakajima 告訴記者：「Google 的行為對限制競爭產生了重大影響。」雅虎日本是 LY Corp. 的子公司，LY Corp. 經營著日本最大的即時通訊應用 Line。Saiko 說，日本監管機構將繼續監控情況，並保留重新對 Google 展開調查的權利。
這項承諾是公取委首次對 Alphabet 採取行政行動的一部分，該行動沒有決定任何處罰。
全球各地的反壟斷執法者越來越擔心，少數大公司控制著世界上許多的關鍵技術。監管機構擔心，微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等公司正在利用自己的技術和規模挫敗或收購潛在競爭對手，以保持領先地位。
Alphabet 正在應對國內外有關其使用非法手段阻礙競爭的投訴。在美國，數十個州的總檢察長投訴稱，開發商必須透過 Google Play 應用程式商店才能接觸到用戶，因此 Google 面臨 7 億美元的和解金。
日本當局也在調查 Alphabet，看看它是否要求當地智慧型手機製造商在其設備上優先考慮 Alphabet 的搜尋服務。
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