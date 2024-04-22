中國持續刺激消費多地政府狂推獎勵措施 車市迎來重大利多

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 17:09

中國政府為刺激消費來幫助經濟成長，消費品以舊換新相關方案時隔十幾年再次更新，其中針對汽車業的政策近日正密集推出，繼中國商務部等 14 部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》（下稱《行動方案》），各地方政府也密集推出「以舊換新」政策，中國車市正迎來新的利多。

中汽協副秘書長陳士華日前在接受《21 世紀經濟網》採訪時表示，以舊換新政策可能是決定今年車市能否正成長的關鍵因素，希望中央繼續給予汽車業較好的政策促進環境，包括推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新等政策措施儘早落實，進一步激發汽車消費潛能與穩定行業預期來幫忙產業高質量發展。

業內人士普遍認為，各地政府一系列以舊換新優惠政策有望促進汽車消費潛力持續釋放，隨著政策落實，將大幅刺激中國車市消費。相較於以往政策相比，新一輪以舊換新政策進一步向新能源車傾斜，且補貼力道創新高。

《廣東省推動大規模設備更新和消費品以舊換新的實施方案》提到，鼓勵汽車產銷企業透過展開促銷與發放換新補貼、贈送充電樁等形式提供購車優惠讓利；《河南省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》也表示，到 2027 年報廢汽車回收量較 2023 年增加約一倍，中古車交易量較 2023 年增長 45%；《湖南省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》亦稱全方面促進汽車以舊換新，上海、重慶、南京、蘇州等地也推出具體補貼細則。

根據《上海市促進汽車消費補貼實施細則》，今年內購買電動車且非營業目的，並在規定期限內報廢或轉讓本人名下在上海市註冊登記的非營業性小客車的消費者，將獲得人民幣 1 萬元一次性購車補貼，《廣州黃埔區推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》也表示，購買新車每輛車最高可享受 3 萬元的補貼。

黃埔區商務局副局長鄭欽澤，該區目前已有 30 多家企業陸續推出以舊換新活動，將鼓勵小鵬汽車與廣汽本田展開促銷活動、發放換新車補貼跟贈送充電樁優惠，每輛最高可享受人民幣 3 萬元補貼，蘇州市也在上周六 (20 日) 開始實施類似補貼，規模高達達 1 億人民幣，其中以舊換新和買新車各佔 5 千萬元額度，南京市亦從 4 月 15 日到 6 月底發放 1 億人民汽車消費補貼，可在新車補貼基礎上加上每輛 1000 元的補貼，濟南市也在相同期間針對以舊換新的消費者進行一次性補貼。

除地方政府外，各家車企也爭相推出優惠大禮包，像是一汽豐田推出「以舊煥新 20 億巨惠」活動，消費者在本月購車即享最高 16000 人民幣的補貼，吉利汽車本月也推出以舊換新最高減價 5.3 萬人民幣的優惠，另外還有最高 10 萬人民幣零利率貸款等優惠措施。

奇瑞汽車也啟動百億補貼置換季活動，指定車款限時購車稅全免，舊車則最高可抵 3 萬人民幣，廣汽集團也推出專屬優惠活動，涵蓋轎車、SUV 與 MPV 等多種車型，一汽也宣布旗下自主跟合資品牌的以舊換新政策，最高每輛車補貼達 5 萬人民幣

多位銷售人員表示，補貼活動推出後客流量明顯增加，不少顧客認為現金優惠力道較大，除舊換新補貼外，多家車企也推出限時免費權益與車貸優惠，希望在五一假期來臨前衝一波銷量。