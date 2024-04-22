〈美股早盤〉中東緊張局勢緩和 主要指數周一開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 21:42

由於中東緊張局勢緩和提振市場情緒，美股主要指數周一 (22 日) 開高，另外市場還靜待本周重磅科技股財報和美國關鍵通膨數據出爐。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.9%。

隨著投資者的注意力從中東緊張局勢轉移到定於本周大量出爐的美企業績，包括主導過去一年牛市的「美股七雄」(Magnificent Seven) 科技股中的四家，周一開盤前主要指數期貨上漲。

墨爾本 Capital.com 的高級市場分析師 Kyle Rodda 表示：「隨著地緣政治風險的消退，我們今天上午看到了一波緩解反彈。這一舉動現在基本上是平復了帳目，讓市場可以重新關注宏觀經濟和企業基本面。」

隨著本周財報季進入高潮，微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Google(GOOGL-US) 等大型科技巨頭紛紛揭曉財報，MLIV Pulse 調查的 409 名受訪者中有近三分之二表示，他們預估企業業績將提振美國股指，這一比例達到自 2022 年 10 月開始調查此問題以來的最高水準。

在一系列穩健的美國經濟數據迫使聯準會 (Fed) 重新設定首次降息時間後，交易員們也在重新調整自己的部位。本周稍後公布的數據可能有助於調整政策押注，因為美國經濟成長和 Fed 偏好的通膨指標都將公布。

截至台北時間周一（22 日）22 時許：

焦點個股：

威瑞森 (VZ-US) 早盤股價上漲 1.27%，至每股 41.01 美元

威瑞森通訊公司 (Verizon Communications) 周一美股盤前公布今年第一季財報，雖然該季付費無線電話客戶流失數量高於市場預期，但透過與 Netflix(NFLX-US) 和華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的 Max 推出同捆套餐吸引消費者，該季獲利高於市場預期。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.80%，至每股 775.71 美元

上周五大跌 10% 的輝達周一盤前反彈近 2%，市場擔憂是否有重大基本面變動。有券商認為短期股價承壓主要由於受到宏觀因素壓制，通膨數據超預期導致市場對 Fed 的降息預期減弱。 人工智慧 (AI) 作為重大產業變革，長期發展趨勢確定，公司作為 AI 晶片龍頭廠商，充分受益產業成長，加速產品迭代周期，短期調整後仍將重回上升通道。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.58%，至每股 165.96 美元

繼先前傳出 iPhone 擬嵌入 Google Gemini 大模型之後，有外媒最新報道，蘋果正在研發一種運行於設備端的大型語言模型 (LLM) ，旨在提升即將發布的生成式 AI 功能的反應速度和隱私保護能力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：