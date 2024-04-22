電動車、AI等新技術推動電力消費 托克集團估銅需求將激增

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 23:00

根據路透周一 (22 日) 報導，全球大宗商品交易巨擘托克集團 (Trafigura) 表示，電動車、電力基礎設施、人工智慧、自動化領域的活躍可能讓未來 10 年銅消費量至少增加 1,000 萬噸。

目前 AI 和自動化等技術發展，以及包括電動車和可再生能源的轉型，已經推動用於導電的銅纜線需求展望。

來自這些應用的新需求預估各不相同，但托克集團金屬分析主管 Graeme Train 表示，1,000 萬噸新需求中有三分之一來自電動車領域。

他說：「三分之一是發電、輸電和配電，其餘部分是用於自動化、製造資本支出和數據中心內的冷卻系統。」數據中心的需求成長與 AI 有關。

中國電動車、太陽能板和電網投資的加速生產，以及最大消費國製造業活動的回升，已經提振了電力和建築業對銅的需求。再加上精煉銅和銅精礦供應緊張，推動倫敦金屬交易所 (LME) 銅價升至每噸近 1 萬美元的兩年高點。