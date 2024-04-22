比特幣「減半」後價格走高 有分析師卻不看好

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 19:55

比特幣和其他加密貨幣周一 (22 日) 交易價格走揚，比特幣上周已完成「減半」。有分析師認為，雖然減半是一種催化劑，可能會推高交易價格，不過市場已經消化「減半」消息，而且還有其他疲軟因素，漲勢恐怕有限。

截稿前，根據 CoinGecko，比特幣 24 小時內上漲 0.9%，報 65,892.06 美元；第二大加密貨幣以太幣也在 24 小時內上漲 0.9%，報 3,198.71 美元；其他規模較小的加密貨幣如狗狗幣、柴犬幣分別下跌 1.7% 與 0.7%。

看好加密貨幣的投資人期待減半事件後能再推動比特幣價格升破 3 月中旬創下的近 7.4 萬美元歷史新高，但科技市場背景依然疲軟，美股上周經歷一波拋售潮。

經紀商 FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 表示：「比特幣堅持一個經典的上行模式，從上次反彈到 61.8% 費波那契回撤位。不過在比特幣價格突破 50 日移動均線 (目前為 67,400 美元) 之前，最好保持謹慎態度。」

然而，摩根大通 (JPM-US) 策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 上周在一份報告中寫道：「我們預估比特幣價格不會在減半後上漲，因為它已經被消化了。」

摩根大通策略師團隊強調一些顯示比特幣疲軟的因素，包括超買的跡象。分析師也認為，比特幣的價格遠高於經波動性調整後的黃金價格，這意味著比特幣的價格將達到 4.5 萬美元，並補充說，儘管比特幣價格上漲，但今年加密風險投資的低迷預示著不好的兆頭。