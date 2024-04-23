日銀料維持通膨預測於2%目標、暗示可能升息

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-23 07:55

日本央行 (日銀) 將於周五 (26 日) 公布最新利率決議和通膨展望，市場預估，日銀將把未來三年的通膨率預測維持在此前設立的 2% 目標左右，並暗示今年準備再次升息。

不過，日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 可能強調，由於不確定薪資是否會進一步成長並推高服務業通膨，央行將繼續謹慎行事，並以數據作為下一次是否升息的依據。

植田上周在華盛頓舉行的一場研討會上表示：「我們將謹慎行事，首先評估近期政策變化對經濟和通膨的影響，接著在適當時考慮進一步調整。」

日銀上月結束自 2016 年以來實施的負利率政策，可謂一大里程碑。市場普遍預期，待本周五結束為期兩天的政策會議後，短期利率目標仍將維持在 0% 至 0.1% 的區間不變，日銀也不會改變目前以每月約 6 兆日元購買政府債券的計畫，以避免殖利率大幅上升。

五位熟悉日銀理事會成員想法的消息人士稱，因產出和消費疲軟，九位理事會成員可能在會後發布的最新預測中，調降本財年的經濟成長預測。不過，考量到薪資成長前景，理事會可能會將 2024 財年和 2025 財年的通膨預測小幅上調至 2% 左右。

消息人士指出，日銀料將 2026 財年通膨預測維持在 2% 左右。日銀目前預測，2024 財年和 2025 財年通膨率將達 1.9%。

市場正在尋找有關日銀何時升息的線索。在植田近期發言暗示今年夏季或秋季可能再度升息後，許多經濟學家預估升息將發生在第三季或第四季。

分析師指出，雖然央行上調通膨預測將令市場繼續保持對日銀在短期內升息的預期，但具體升息時機將受薪資成長前景是否會推高通膨影響。

近來日元的疲軟走勢，使日銀的政策路徑變得更加複雜。雖然植田排除了直接針對日元走勢採取行動的可能性，但他表示，日元走軟恐導致進口物價上漲，進而推高趨勢通膨。他在上周的記者會上表示，若影響太大而無法忽視，可能會導致貨幣政策出現變化，暗示有可能再次升息。