〈財報〉串流媒體同捆方案助攻 威瑞森上季獲利優於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 20:41

威瑞森通訊公司 (Verizon Communications) 周一 (22 日) 美股盤前公布今年第一季財報，雖然該季付費無線電話客戶流失數量高於市場預期，但透過與 Netflix(NFLX-US) 和華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的 Max 推出同捆套餐吸引消費者，該季獲利高於市場預期。

展望未來，威瑞森預估全年無線服務總營收將成長 2% 至 3.5%，經調整全年每股獲利將達 4.50 至 4.70 美元。

根據財報，這家美國最大零售無線營運商第一季 (截至 3/31) 營收報 330 億美元，略低於市場預期的 332 億美元、淨利報 47 億美元，合每股 1.09 美元，低於去年同期的 50 億美元或每股 1.17 美元、經調整後每股獲利報 1.15 美元，雖然低於去年同期的 1.20 美元，但高於分析師預估的 1.12 美元。

另外，該公司第一季稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 報 121 億美元，高於去年同期的 119 億美元，也超過分析師預期的 119 億美元；上季自由現金流報 27 億美元，高於去年同期的 23 億美元，但遠低市場預估的 40 億美元。

值得注意的是，威瑞森上季流失 15.8 萬付費無線電話客戶，遠超市場預期的 10.03 萬，不過這一降幅較去年同期小，而且其消費者部門實現自 2018 年以來最好的一季業績。

該公司近年來在用戶成長方面輸給同行競爭對手，為了重新獲得動能，該公司簡化無線數據套餐價格，還增添方案福利，例如方案同捆 Netflix 和 Max 串流媒體服務。

隨著受惠價格和更多用戶選擇高級方案推動，無線服務總營收在上季年增 3.3% 至 195 億美元、網路業務也在該季蓬勃發展，寬平網路總客戶數增加 43.7 萬個，為逾 10 年來最多，其中固定無線和 FiOS 有線產品有所成長；固定無線服務在上季增加 20.3 萬名用戶並且與 15.1 萬家企業簽約。