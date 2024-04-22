重磅手遊提前上市 騰訊股價創去年12月以來最大漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-22 19:25

中國科技巨擘騰訊周一 (22 日) 香港股價創去年 12 月以來最大漲幅，此前該公司敲定一款今年備受矚目的遊戲上市時間，比市場預期的還早，提振股價走勢。

騰訊 (0700-HK) 周一香港股價上漲 5.46%，收每股 320.40 港元，收盤前一度漲近 6%，挑戰去年 7 月以來最大單日漲幅。

騰訊周一表示，將於 5 月 21 日在中國發布這款新遊戲，這是改編自爆款網遊《地下城與勇士》(Dungeon & Fighter) 的手遊。該遊戲的網遊版由韓國公司 Nexon 開發，是史上收入最高的電子遊戲之一。

有分析指出，騰訊於 5 月 21 日確認發布備受期待的手機版《地下城與勇士》(DNF)，支撐該公司管理層對國內遊戲第二季反彈的預期，假設這款遊戲備受歡迎。該款遊戲已經收到了超過 6,000 萬名中國用戶的預先註冊，而且在全球擁有超過 8.5 億註冊 PC 和主機玩家。

Jefferies 分析師 Thomas Chong 在一份報告中寫道:「我們預估遊戲收入將在今年第二季出現好轉。」他預測，這款以戰鬥為導向的角色扮演遊戲每年可能產生人民幣 60 億元 (合 8.28 億美元) 的收入。他表示：「除了《地下城與勇士》，騰訊還有許多新興業務可以推動未來成長。」

花旗分析師 Alicia Yap 表示，這款遊戲的發布時間早於預期，並表示市場將把它視為第二季及以後遊戲收入的一項可喜發展。花旗給予該股買入評級，目標價 459 港元。

花旗預計，騰訊第一季國內遊戲收入將年減 6%，原因是這一時期缺乏重大遊戲作品。去年第四季騰訊國內遊戲銷售下滑 3%。

滙豐分析師曾 2 月份表示，他們預計這款新手遊明年將為騰訊帶來人民幣 110 億元的收入，指出當時該遊戲在中國的預註冊用戶超過 5,000 萬。