〈台股風向球〉完美風暴恐未結束 提防多殺多融資斷頭潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-21 11:40

台股上周五一度狂瀉超過千點，終場收跌 774 點寫下史上單日最慘紀錄，外資合計一周來賣超飆出 1819 億元，也創下出脫紀錄，主要是因以伊衝突黑天鵝來襲，令台積電法說利空、聯準會恐延後降息等事件進一步形成完美風暴；隨著美國科技股持續重挫，周五輝達 (Nvidia) 重挫 10%、台積電 ADR(TSM-US) 跌 3.46%，加上大盤短線技術指標已翻空，風暴恐尚未結束，不排除還有一波多殺多的融資斷頭潮。

台股交易員分析，儘管過去一周融資已有減少，但目前集中市場融資餘額仍超過 2800 億元，處 2 年以來的相對高檔區，在以伊引發戰火的黑天鵝來襲之際，再加上聯準會降息持續延後，短線技術指標翻空，需提防市場如驚弓之鳥，一旦有新的利空出現，恐再湧現多殺多。

上周外資在集中市場賣出近 1820 億元，創單周賣超紀錄，自營商也賣超達 584 億元，僅投信小買超 152 億元。

其中，外資狂砍台積電 (2330-TW) 逼近 730 億元最多，造成台積電周跌幅達 6.7%，創 1 個半月來新低價，並造成加權指數蒸發約 530 點，同時，外資也賣超聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 達 80 億元，緯創 (3231-TW) 超過 50 億元，復華台灣科技優息 (00929-TW)45 億元，聯詠 (3034-TW)37 億元，長榮航 (2618-TW)28 億元，元大台灣 50(0050-TW)、華碩 (2357-TW)、欣興 (3034-TW) 和富邦金 (2881-TW) 均超過 20 億元。

永豐投顧也說明，本周同步發生多個意外的利空，包括美國通膨超乎預期，甚至紐約分行行長威廉斯表態不排除升息，以及台積電下修全球產業預估值、以色列對伊朗展開回擊等。

由於台股跌落季線附近，周 KD 呈現高檔向下趨勢，月 KD 則位於高檔向下的臨界點，短期內投資人偏向觀望，國際股市偏弱等待中東局勢明朗。

永豐投顧再次強調，目前大盤屬多頭的修正，而非多空方向的扭轉，只是股市漲多又有突發戰事黑天鵝，引爆外資賣超避險需求，並造成多殺多賣壓，先靜待台積電賣壓緩和。