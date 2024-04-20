〈能源盤後〉憂以色列報復伊朗的恐慌情緒緩解 原油自高點回落 周線下滑

鉅亨網編譯許家華 2024-04-20 06:26

恐慌情緒經過一天沉澱後，投資者恢復冷靜，國際油價周五 (19 日) 自隔夜高點回落，在以色列對伊朗實施明顯報復性襲擊後，油價最終小幅上漲。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，收每桶 83.14 美元，本周下跌 2.9%，該期貨下周一收盤到期。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 18 美分或 0.2%，收每桶 87.29 美元，本周下跌 3.5%。前一日 Brent 原油收每桶 87.11 美元，為 3 月 27 日以來最低點。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.71 美元，本周下跌 3.3%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.54 美元，本周下跌 5.4%。

5 月交割的天然氣價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 1.75 美元，本周下跌 1%。

市場推動力

石油公司市場研究總監 Gary Cunningham 表示，油價並未真正上漲，因為「該地區高產國家的風險並未增加」，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和伊拉克也沒有介入。「實際上，只有伊朗的原油面臨風險，且只有在更廣泛敵對行為爆發的情況下，才會出現這樣。」

根據《華爾街日報》引述知情人士報導，以色列周一已針對伊朗上周末的無人機和飛彈襲擊進行報復，似乎對伊朗進行了有限的打擊。

根據報導，度和影響尚不清楚，但伊朗國營通訊社 IRNA 周五指出，伊朗生產商境內尚未見到任何大規模損壞或爆炸。

伊朗西部城市發生爆炸的消息，最初令美國 WTI 原油價格飆漲約 4%，Brent 原油漲至接近每桶 90 美元。

Energy Outlook Advisors 獨立能源專家兼管理合夥人 Anas Alhajji 表示：「突襲襲擊導致油價上漲，但此類衝突對石油市場基本面沒有影響。」

市場一直擔心伊朗關閉霍爾木茲海峽的可能性，霍爾木茲海峽是波斯灣和阿曼灣之間的海上通道，被認為是世界上最重要的石油運輸咽喉要道。

Alhajji 認為，伊朗無法關閉霍爾木茲海峽，且關閉該航道也不符合伊朗的利益。「霍爾木茲海峽是伊朗的命脈。」

國際原子能總署表示，伊朗核設施沒有遭到破壞。

由 Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周五報告指出，石油交易員昨晚擔心以色列和伊朗之間的衝突升級為全面戰爭，擔心了大概三個小時，但後來頭腦似乎恢復冷靜。

特拉維夫智庫 Mitvim 的高級分析師 Yonatan Touva 在其 X 平台上發文，稱以色列的行為是一次「降級打擊 (de-escalatory strike)」，除非出現任何意外事態發展，否則以色列稍早在伊朗境內發動的打擊很可能創造了這個新詞。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，油價最新的價格走勢「突顯出它對中東地緣政治緊張局勢仍然非常敏感，因為該地區可能危及全球三分之一的供應。地緣政治的緊張情緒可能會讓市場變得緊張，並反映在油價上。」

未來一周將「充斥著重要經濟數據」和企業財報，石油交易商可能關注即將公佈的美國第一季國內生產總值 (GDP) 和個人消費支出報告，這些可能會影響聯準會 (Fed) 的降息賭注，這對石油來說相當重要。