多空交戰！分析特斯拉今昔 展望未來潛力與隱憂

鉅亨網新聞中心 2024-04-20 10:56

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 相信，特斯拉未來五年內市值有可能超過蘋果和沙烏地阿美之和。

在發布上一季度財報時也稱「特斯拉有一天可能成为世界上最有价值的公司」，但世事總不盡人意，距離上次財報至今，特斯拉股價已下跌逾 20%，今年 迄今跌幅更達 40%，最新市值跌破 5000 億美元。 在宣布全球裁員 10% 以上後，幾位高層主管也掛冠離去。

然而，掌管 ARK 方舟基金的伍德 (Cathie Wood) 仍相信特斯拉並頻頻加倉，目前旗下近百億規模的旗艦基金 ARKK (ARKK-US) 持有 7.27 億美元特斯拉股票，佔 ARKK 權重 9.85%，超過了權重為 9.11% 的 Coinbase，顯見伍德對特斯拉的信心。

RockFlow 投研團隊對其股價波動歷史、過往一年業績陷入低迷的原因以及近期 Model 2、Robotaxi 的相關爭議做了深入研究，其結論是，特斯拉業務有足夠的韌性，雖然一段時間內的股價因產業週期波動而陷入萎靡，但仍充滿希望。

特斯拉股价上涨的源动力──戰略產品上市

回顾过去，特斯拉的历次重大市值波动都和其战略产品正式推向市场密切相关：

2013-2016 年： Model S 和 X (市值不过 300 亿美元)

2017 年 7 月： Model 3

2020 年 3 月：中型 Model Y SUV (市值大幅上涨至 4000 亿美元)

2020 年 9 月：全自动驾驶（FSD）测试和机器人出租车计畫 (年底市值達 8000 亿美元)

2021 年 10 月：美国汽车租赁巨头 Hertz 宣布 10 万辆特斯拉汽车订单 (市值突破 1 兆美元)

此時的特斯拉意氣風發，電動車、能源業務、自動駕駛以及機器人計程車的光明前景看起來都相當誘人。但隨後的現實打破了投資人的美好希冀，特斯拉股價迎來長達一年的回調。

過去一年為何持續低迷？

特斯拉業績疲軟不只是最近一個季度的問題，過去數季的財務數據也不盡如人意。 最讓市場憂慮的是，今年第一季特斯拉交貨年減約 9%、低於預期 14%，這是自 2020 年疫情以來季度銷量首次出現下降。

為何特斯拉第一季交付數據如此不理想？ 核心原因有三：

1. 歷史性的升息週期

汽車銷售具有週期性，利率水準會直接影響消費者對汽車的需求。 如果降息早點到來，汽車週期回暖，特斯拉業績可望迎來較大改善。

2. 競爭加劇 (尤其中國市場) 致使出現階段性飽和

需要更多的公共充電基礎設施、更便宜多樣的車型選擇以及持續的續航里程升級，才能打開下一步需求 (行業共同採用特斯拉充電標準即是積極信號)

3. 臨時工廠關閉與維護

產生短期生產、交付壓力，打壓市場正面情緒

儘管 24Q1 「僅」交付約 387,000 輛汽車，但特斯拉依然重新奪回「全球最大電動車生產商」的頭銜——此前它曾輸給比亞迪，但這一季度，後者的交付量下降幅度更 大，達 42%。

焦點：美國業務嚴重拖累了整體交付

特斯拉按地區的季度交付數據，佔比最大的美國市場同比下跌最多，由於美國去年佔全球稅前利潤的 32%，RockFlow 投研團隊預計，這可能會對即將發布的第一季收益產生 巨大影響。

交付量下降是全產業困境，不只特斯拉

儘管 24Q1 「僅」交付約 387,000 輛汽車，但特斯拉依然重新奪回「全球最大電動車生產商」的頭銜——此前它曾輸給比亞迪，但這一季度，後者的交付量下降幅度更 大，達 42%。

降價導致利潤率持續下降

看多者觀點：

1. 使對手在資本成本較高的環境下更難與之競爭，最終在重新成長時期，特斯拉得以拿下更多市場。

2. 前期利潤雖低，但後期可靠軟件訂閱追加銷售（如 FSD 全自動駕駛）

看空者觀點：

全產業削價競爭，特斯拉降價恐導致自身利潤率長期下降，尤其歐洲、中國，其定價能力恐長期弱化。

特斯拉何時重回王座？

整體而言，從市場份額和獲利能力來看，特斯拉依舊是電動車領域的領頭羊。 相對堅實的基本面在 2023 年並未改變。

路透社報導，特斯拉放棄開發 2.5 萬美元的低價電動車 Model 2，令投資人愕然，特斯拉股價下挫近 6%，遭馬斯克駁斥後，收復部分跌幅。

Robotaxi 將於 8 月 8 日正式亮相

疑點：

1. 路透 Model 2 報導不真實，馬斯克告不告？

2. 若 Robotaxi 已準備好，為何不在 3 月中旬低點時救市，而等到路透社報導出來才發布？

推測可能：

1. 馬斯克被路透不實報導激到，想轉移焦點。

2. 汽車業務太差，公司重新定位「AI / 機器人」

Model 2 訊息與重要性

1. 路透社消息來源大多是供應商，新車上市前，供應商須提前 2-3 年開發，因此消息恐有高可信度。

2. 生產成本將比 Model 3 和 Y 低 50%，具有低成本特色，可提振汽車業務利潤率 (急需!)

3. 預期年銷量超過 50 萬輛，預計毛利率為 22% (27 億美元)

先推 Cybertruck 而未推 Model 2 的錯誤

1. 市場空間不夠大

2. 產能小 (預計每年生產 25 萬輛)，短期內無法拉抬業績

綜上，最終導致了特斯拉當下將太多可能性押注在迄今並未完全準備好的 FSD 和尚未面世的 Robotaxi 機器人出租車。

FSD 和 Robotaxi 的故事如果證實，特斯拉有望從汽車銷售和經常性的叫車收入流中獲益，甚至可以產生類似「訂閱軟體」的利潤。 這也是伍德信心泉源：特斯拉正在透過自動駕駛開展全球最大的人工智慧計畫。