特斯拉連跌5日！德銀下砍評級、目標價：Model 2才是重點 馬斯克沒搞懂

鉅亨網編譯許家華 2024-04-19 13:09

先前《路透》報導，特斯拉擬取消低價車的開發，市場指向 Model 2 車型，儘管馬斯克隨後否認，但此消息已引發賣方分析師廣泛關注，德銀分析師 Emmanuel Rosner 下調其評級、目標價。

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (18 日) 下跌 3.55%，收每股 149.93 美元，觸及 52 周新低點，因 Rosner 將特斯拉評級自「買進」降至「續抱」，目標價從 189 美元降至 123 美元，較現行股價仍有 19% 下行空間，並稱「Model 2 比機器人計程車重要多了，偏偏特斯拉沒搞懂」。

同日標普 500 指數和那斯達克指數分別下跌 0.2% 和 0.5%。

特斯拉周四下跌意味著已連續第五日收低，本月迄今，特斯拉股價已下跌約 15%，2024 年約下跌 40%，股價跌跌不休，也令市值縮水至 4700 億美元，已低於市值約 4800 億美元的沃爾瑪 (WMT-US)。

Rosner 先前認為，特斯拉的低價車（通常稱為 Model 2）將在 2025 年底之後推出。

先前 Rosner 喊買特斯拉，是基於「明年稍晚特斯拉將推出售價 2.5 萬美元的下一代汽車，這讓該公司能重新加速銷量、利潤和自由現金流，並有可能主導西方電動車市場。」

然而，如果 Model 2 推遲至 2026 年之後，將對 2026 年及以後的估值產生重大獲利和自由現金流壓力，也會讓特斯拉的未來緊扣「全自動無人駕駛技術上的突破」，這代表著一個巨大的技術、監管和 營運挑戰。

Rosner 進一步將特斯拉 2027 年的 EPS 預測從原先的 4.25 美元下調至 2.40 美元，並預警，若特斯拉完全放棄低成本車型的開發，該公司的獲利能力可能會進一步下滑。

此外，推遲 Model 2 的努力將導致特斯拉在可預見的未來內缺乏新的消費者產品線，這將繼續對其銷售和定價造成下行壓力，因此需要進一步下調 2026 年以後的獲利預測。

無獨有偶，長期看漲特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 上周也向馬斯克喊話，稱「機器人計程車不是目前的答案。特斯拉未來成長的關鍵是推出價格低於 3 萬美元的 Model 2 車輛。」

機器人計程車

特斯拉正在研究自動駕駛汽車，並準備在 8 月 8 日舉辦機器人計程車活動，但並不保證這些產品很快就能上市。

開發真正的自動駕駛汽車比任何人想像的都要困難，就算特斯拉最高級別的自動駕駛產品「完全自動駕駛」這名字令人印象深刻，但仍然需要駕駛員 100% 的監督。

德銀下調後，追蹤特斯拉股的分析師 35% 給予「買進」評級，低於標普 500 指數成分股平均買入評級比例 (約 55%)。