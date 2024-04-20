美股重點新聞摘要2024年04月20日

輝達暴跌 10% 賣壓導火線竟來自美超微

輝達 ( NVDA-US ) 週五 (19 日) 暴跌 10%，較歷史高位回落超 20%，創 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，而 賣壓導火線源自美超微一反常態沒有預先公布初步財報業績。 閱讀全文...

運動服飾市況疲軟 Nike、Lululemon 將裁員數百人

睽違逾一年 埃克森美孚市值超車特斯拉

CNBC Pro 以 FactSet 數據篩選了標普 500 指數中估值溢價最大的股票，也就是當前動態本益比較其過去 5 年平均動態本益比更高的股票。 這些股票被認為估值過高，這意味著它們的當前價格不符其本益比。閱讀全文...