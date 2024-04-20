美股重點新聞摘要2024年04月20日
鉅亨網新聞中心 2024-04-20 08:20
輝達暴跌 10% 賣壓導火線竟來自美超微
輝達 (NVDA-US) 週五 (19 日) 暴跌 10%，較歷史高位回落超 20%，創 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，而 賣壓導火線源自美超微一反常態沒有預先公布初步財報業績。閱讀全文...
運動服飾市況疲軟 Nike、Lululemon 將裁員數百人
為了應對運動服飾的疲軟市況，Nike(NKE-US) 和 Lululemon(LULU-US) 計劃裁員數百人。閱讀全文...
睽違逾一年 埃克森美孚市值超車特斯拉
隨著電動車銷售降溫與油價走高，埃克森美孚 (XOM-US) 市值睽違一年多來首度超越特斯拉 (TSLA-US)。閱讀全文...
標普 500 指數 10 支最被高估的股票 美超微名列榜首
CNBC Pro 以 FactSet 數據篩選了標普 500 指數中估值溢價最大的股票，也就是當前動態本益比較其過去 5 年平均動態本益比更高的股票。 這些股票被認為估值過高，這意味著它們的當前價格不符其本益比。閱讀全文...
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