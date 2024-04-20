突發！特斯拉大幅下調Model Y/X/S在美售價

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-20 13:17

中國電動車強勢崛起之下，全球電動車競爭激烈，電動車大廠特斯拉網站週五 (19 日) 顯示，將其 Model Y、Model X 和 Model S 汽車在美國的售價下調約 2,000 美元 (約台幣 6.5 萬)。

該網站顯示，特斯拉將 Model Y 基本型的價格從 44,990 美元削減至 42,990 美元，Model Y 長續航版下調至 47,990 美元，Model Y 高性能版下調至 51,490 美元。

Model S 價格下調至 72,990 美元，Model S Plaid 調低至 87,990 美元。Model X 基本價格降至 77,990 美元，Model X Plaid 降至 92,990 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週五 (19 日) 下跌 1.92% 至每股 147.05 美元，盤後股價續跌，過往降價消息傳出都可以激勵特斯拉股價，但最近此策略已失靈，特斯拉今年迄今該股已下殺 40.81%。

來自中國的激烈競爭，無疑給特斯拉帶來嚴重威脅，不論價格、毛利、市占、價值都被比亞迪輾壓。對此，特斯拉近期動作頻頻，特斯拉日前把全自動駕駛 (FSD) 訂閱價格下調，之後更公布大裁員消息。

突發！特斯拉大幅下調 Model Y/X/S 在美售價 (圖片：shutterstock)

馬斯克上週五 (12 日) 突然於 X 社群媒體平台宣布，美加市場的全自動駕駛 (FSD) 軟體大減價，每月 199 美元的訂閱費用已下調為每月 99 美元。這是特斯拉首次將價格一口氣削減了 50%，目標是在第一季財報公布之前提高其先進駕駛輔助系統的採用率。

特斯拉亦於 4 月 14 日深夜宣布全球裁員逾 1.4 萬人，超過總員工數的 10%。

馬斯克 4 月 8 日不諱言表示，不僅僅是電動車領域，中國對整個汽車產業構成威脅。馬斯克表示，來自中國汽車製造商的競爭波及整個汽車業，不僅在電動車領域，而是在所有汽車領域。

事實上，除了特斯拉，不少歐洲車廠於 4 月上海車展後，就已經開始加速自家產品、平台、智慧化等的發展，深恐難以在中國市場上持續興盛，甚至危及自家歐洲市場，以及全球市場。

中國現今已成為了全球第二大汽車出口國，有數據顯示，中國汽車出口總量在 2022 年突破 300 萬輛大關。2022 年歐洲銷售的電動車中，就有 16% 是由中國進口。