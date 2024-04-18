電動車衰退潮 大摩仍喊加碼：AI發展不容忽視 特斯拉會重新站起且更強大

鉅亨網編譯許家華 2024-04-18 14:51

摩根士丹利分析師周三在報告中表示，「特斯拉作為 AI 受益者，具有值得重視的重要屬性」，並維持該股「加碼」評級，目標價為 310 美元。

當前電動車衰退潮 (需求持續減少) 正進入下一階段，就像汽車競爭對手一樣，特斯拉將專注於提高效率，而不僅僅是透過實施策略變革來削減成本。

摩根士丹利表示，汽車產業放緩「可頻繁加速良好的管理策略，包括合作甚至整合」。

電動車產業當前的逆風造成了 Fisker 下市，但這可能不是最後一個受害者。由於許多汽車公司預計將面臨充滿挑戰的背景，為了生存，各家不得不聯手原本不太可能的戰略合作夥伴，將競爭對手從朋友變成敵人。

分析師估計，特斯拉可以與中國汽車和電池合作夥伴合作，為其進入西方汽車市場鋪路。

摩根士丹利表示，特斯拉可能還需要幾季才能渡過難關，並力搏看空者聲浪。一旦利空浪潮被沖走，特斯拉的其他業務可能會成為大眾關注焦點。

摩根士丹利估計，特斯拉的核心汽車業務僅佔其每股 310 美元總價值的五分之一，即每股 62 美元。