中經院估今年經濟成長上修至3.38% 台灣出口「揚帆啟航」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 15:11

中華經濟研究院今 (19) 日發布最新台灣經濟預測，預估 2024 年經濟成長率上修至 3.38%，成長模式呈現內外皆溫。不過，受電價上漲等因素影響，今年消費者物價指數 (CPI) 年增率預估升至 2.30%，仍在 2% 通膨警戒值之上。中經院院長葉俊顯認為，國內經濟情勢將呈「揚帆啟航」，對出口表現樂觀看待。

中經院指出，全球經濟因地緣政治干擾加劇，金融市場走勢震盪，2024 年全球經濟展望雖較年初上修，但仍處相對悲觀，受到基期因素影響，全球商品貿易成長略高於疫情前之平均水準。尤其 AI 科技應用需求等，推升相關產品出口，對於科技出口導向經濟體的成長，尤有助益。

中經院預估，2024 年台灣經濟成長率為 3.38%，成長走勢因基期因素逐季下緩，成長率由第 1 季之 5.57%，下緩至第 4 季的 1.66%。今年經濟成長動能，將由去年的民間消費獨撐大樑，轉向投資和國外淨需求來支撐，成長模式為「內外皆溫」。

其中，內需貢獻 2.10 個百分點，民間消費貢獻 0.97 個百分點，國內投資將由去年的負成長轉為正成長，對成長貢獻 0.30 個百分點；至於國外淨需求部分，將由去年之貢獻 0.14 個百分點轉為貢獻 1.28 個百分點。