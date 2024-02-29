主計總處：今年GDP、CPI連袂上修 物價仍面臨通膨警戒線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 18:33

主計總處今 (29) 日公布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.43%，較 11 月預測上修 0.08 個百分點，主要因去年 GDP 下修，降低比較基期，而消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.85%，則上修 0.21 個百分點，雖仍在 2% 通膨警戒線下，但此次預測值並未考量電價調漲。

對於各界關注的通膨，主計長朱澤民不諱言，國內外食費近來漲幅約 4%、房租漲幅也有 2% 左右，因此 CPI 預測值上修至 1.85%，且此次並未納入電價調漲議題，若未來電價確定漲，的確不排除 CPI 恐再上升。

外需方面，主計總處說明，隨著全球終端商品消費逐漸回溫，加上人工智慧、高效能運算及車用電子等新興科技應用商機持續擴展，估輸出實質成長 5.90%，預測下修 1.20 個百分點。

輸入部分，受出口及投資引申需求影響，今年商品進口 3733 億美元，年增 6.23%，至於服務貿易，因國人出國持續復甦，旅行支出有望回復至疫情前水準，合計輸入實質成長 6.24%，下修 2.46 個百分點。

內需方面，就業市場持續改善，薪資提升，推升家庭可支配所得，且股市創高有財富效果，惟去年比較基期高，預測全年民間消費可實質成長 2.64%，下修 0.24 個百分點。