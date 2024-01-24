中經院看今年GDP可保3 成長模式「內外皆溫」

中華經濟研究院今 (24) 日發布 2024 年我國經濟預測為 3.1%，有望「保 3」，成長走勢因基期因素影響，估將逐季下緩，成長率由第 1 季的 5.60%，下緩至第 4 季的 1.41%，成長模式為「內外皆溫」。

中經院認為，在基期效應下，今年出口導向國家的成長走勢，相對內需型國家多有較佳表現，而我國經濟成長也由去年民間消費獨撐大樑，轉由投資和國外淨需求來支撐，國內需求和國外淨需求貢獻各為 2.29、0.81 個百分點。

就各季來看，中經院估 GDP 年增率分別為 5.60%、3.23%、2.47% 和 1.41%。

其中，內需有望貢獻 2.29 個百分點；不過，民間消費在歷經去年 8.38% 高成長後，成長力道減緩至 2.08%，貢獻降至 1.08 個百分點，反而國內投資由去年的負成長轉為正成長，且貢獻可達 0.75 個百分點。

而海關出口、進口去年雙雙呈現負成長，預期今年在基期偏低，AI 浪潮帶動下，商品出口、進口均可望由負轉正，預估年增率分別為 7.65%、5.66%。

中經院估今年輸出、輸入年增率分別為 4.60%、4.33%，輸出、輸入相互扣減下，貿易順差持續擴大，規模約 3.35 兆元，年增 5.55%。

對於各界關注的通膨，中經院認為，消費者物價指數 (CPI) 在生產者價格處於低檔徘徊，以及連續 2 年突破 2.5% 的高成長基期下，成長走勢漸趨平緩。

匯率方面，中經院估今年新台幣兌美元匯率全年均價約為 30.64 元，將較去年升值約 0.52 元，升幅 1.70%。