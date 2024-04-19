王道銀插旗澳洲 金管會同意申設雪梨代表人辦事處

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 12:26

金管會今 (19) 日宣布，同意王道商業銀行 (2897-TW) 向澳洲主管機關申請設立雪梨代表人辦事處，王道銀目前已設有香港分行、美國華信子銀行及天津代表人辦事處等 3 家海外分支機構，接下來將進一步向澳洲政府遞交申請，成為第 4 個海外據點。

金管會指出，為參與澳洲市場以及台澳經貿發展，掌握台商與當地企業國際金融服務商機，王道銀規劃設立雪梨代表人辦事處，以提升該行業務動能之穩定成長性。

金管會表示，目前本國銀行在澳洲設有分支機構者，計有臺灣銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行等 8 家銀行共設有 13 家分行；中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行等 2 家銀行設有 2 家代表人辦事處。