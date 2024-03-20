〈國泰金經濟調查〉46%民眾估今年GDP成長3%以上 股市樂觀情緒飆高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 09:50

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 3 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數上升，消費意願續揚，僅有 46% 民眾預期今年經濟成長率在 3% 以上，57% 民眾則預期通膨仍高於 2%，相較於主計總處，民眾看法較保守；由於國際股市震盪偏升，使得民眾對於股市樂觀情緒持續走高，風險偏好同步上揚，均創調查以來新高。

國發會最新公布的 1 月景氣對策信號轉為綠燈，領先指標與同時指標皆上揚；根據國泰金本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至 14.9 (2 月：7.2)，展望樂觀指數同步走揚至 13.9 (2 月：9.5)，兩者均上揚至 2022 年 1 月以來高位。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至 15.6 (2 月：13.8) 及 -6.2 (2 月: -8.1)，其中大額消費意願指數是 2021 年 12 月以來的新高。房屋買賣意願連續四個月上升，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至 -39.9 (2 月：-40.9) 及 -6.4 (2 月：-7.3)。

主計總處去年 11 月預估台灣 2024 年經濟成長率 3.35%，通貨膨脹率 1.64%，國泰金調查顯示，民眾對於全年台灣經濟成長率的平均預期值落在 2.69%，僅 46% 的民眾認為會在 3% 以上；而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.24%，有 57% 的民眾認為 2024 年通貨膨脹率會高於 2%。

國泰金表示，調查期間，美國財報表現整體優於預期，國際股市震盪偏升。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至 25.3 (2 月：19.9)，風險偏好指數上升至 24.7 (2 月：21.1)，均創調查以來新高。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與 2023 年 9 月調查結果比較顯示，42.8% 民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於 2%，較前次調查減少 9 個百分點；54.9% 民眾則認為通膨落在 0-2% 區間，較前次調查增加 12.9 個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期降溫。