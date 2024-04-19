合正擴大經營規模 前2月由虧轉盈每股純益0.22元勝去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 17:24

CCL 廠合正科技 (5381-TW) 在經營權數度易手後，由於購併三江電機積極擴充營運規模，最新的營運也由虧轉盈，合正自結 2024 年 1-2 月稅後純益達 4800 萬元，較 2023 年同期由虧轉盈，以目前 21.42 億元股本計算，每股純益爲 0.22 元，也勝 2023 年全年稅後純益的 993 萬元。

合正現由大宇資 (6111-TW) 主導經營，合正在完成購併三江電機之後，積極擴充營運規模，三江電機 2023 年年以來陸續拿下台電高達 45.76 億元標案，合正至 2024 年 1 月台電已出貨金額約 12.33 億元。

合正於 2023 年 2 月併購三江電機，全力投入研發及產製輸配電器材，成為合正主要業務，在重型電機設備端擁有台電合格供應商資格，積極加入台電強韌電網計畫，其中「持續強固」訴求，包含追求設備穩定運轉、汰舊換新等項目。

而來自合正方面所生產的「亭置式變壓器」以及「改良套管型桿上變壓器」低耗損高效能的特性，屢獲台電合約，並接獲台電亭置式變壓器訂單，合正將依照台電交貨時程，提供穩定兼備高品質的出貨。

合正在台電公司電網強韌計劃帶動下，陸續順利拿下台電標案，目前三江電機產能全開，預計提升 50% 產能，在擴充營運的考量下，也將繼續辦理私募籌資案。