美國公債越來越難賣！通膨難控制 降息期待遭潑冷水 市場恐難消化

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 13:00

《華爾街日報》本月 14 日報導，美國公債拍賣行情欠佳，引發投資人的擔憂：市場將難以消化即將大量湧入的政府公債。

在美國財政部拍賣的 390 億美元 10 年期公債遭遇需求低迷局面後，過去一周裡，高於預期的美國通膨數據引發的拋售潮加劇。 投資人對 3 年期和 30 年期美國公債的拍賣活動也興趣平平。

他們的謹慎背後隱藏著越來越強烈的信念：通膨尚未完全控制，聯準會 (Fed) 未來數月（如果不是數年的話）將把利率維持在數十年來的高點。 10 年期公債殖利率是從抵押貸款到企業貸款等各種貸款利率的基準，目前約為 4.5%，接近去年 10 月達到 5% 以來的最高水準。

同時，美國政府準備在 5 月再出售約 3860 億美元的債券——華爾街預計，不管誰贏得 11 月總統大選，這股狂潮都將持續下去。 儘管很少有人擔心拍賣失敗（分析師稱，這種不大可能出現的情況或許會引發長期市場動盪），但一些人擔心，國債超量供應會擾亂其他債券的發行，推高政府借貸成本並損害經濟。

美國西拉共同基金公司首席投資官詹姆斯 · 聖奧賓說：「市場敘事發生了很大轉變。有關消費價格指數的報告改變了大家對 Fed 政策走向的看法。」

美國政府透過在定期拍賣中向投資者和交易商出售世界上最安全的債券來為自身運作提供資金。 自新冠疫情爆發以來，美國公債發行爆炸性成長。 2024 年一季度，美國出售了 7.2 兆美元債券，創下有史以來的最大季度總額。 這超過了 2020 年第二季的數字：當時，政府正在為一系列抗疫刺激措施籌措資金。 美國去年發行了創紀錄的 23 兆美元公債。 在計入即將到期的債券後，去年共籌集了 2.4 兆美元現金。

在去年底一系列拍賣會上需求疲弱令投資人不安後，美國財政部改變策略，主要透過發行短期債券為政府赤字融資，緩解了市場擔憂情緒。 這在某種程度上有幫助，因為 Fed 同時發出了轉向較寬鬆貨幣政策的信號：市場期盼該機構很快降息，這幫助打消了投資者對財政部策略的疑慮。

現在，這些期盼正在消退，而財政部預計將在 4 月底公佈三季的借款計畫。 國會預算辦公室預測，未來 10 年，美國的財政赤字與國內生產毛額之比將從 5.6% 上升至 6.1%。 同時，民眾持有的政府公債規模將從 28 兆美元增加到 48 兆美元，而 10 年前為 13 兆美元。

華爾街預計，財政部不會在明年之前擴大較長期債券的拍賣規模。 但美國政府也必須艱難應對其大量債券的再融資問題。