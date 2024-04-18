美股重點新聞摘要2024年04月18日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書顯示美經濟小幅成長、企業轉嫁成本難度提高

美國聯準會 (Fed) 最新褐皮書調查指出，自 2 月底以來，美國經濟「小幅擴張」，但企業反應轉嫁成本難度提高，使利潤率承壓。閱讀全文...