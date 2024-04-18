美股重點新聞摘要2024年04月18日
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 08:07
今日操盤前瞻
Fed 經濟褐皮書
台積電法說
美國上周失業金數據、3 月成屋銷售
Fed 褐皮書顯示美經濟小幅成長、企業轉嫁成本難度提高
美國聯準會 (Fed) 最新褐皮書調查指出，自 2 月底以來，美國經濟「小幅擴張」，但企業反應轉嫁成本難度提高，使利潤率承壓。閱讀全文...
紐約聯準銀行：Fed 明年可能停止 QT
根據紐約聯準銀行 (Federal Reserve bank of New York) 預測，美國聯準會 (Fed) 可能會在 2025 年停止縮減資產負債表。閱讀全文...
ASML 財報遜色 晶片股下殺一片
晶片股週三 (17 日) 哀鴻遍野，此前主要半導體製造設備製造商 ASML (艾司摩爾) 財報遜色，銷售「降幅」大於投資人預期。閱讀全文...
Google 宣布新一輪大規模裁員 人數未公布
科技巨頭 Google 週三 (17 日) 公告正在裁掉「大量」員工，一些職位將轉移到海外，作為科技巨頭「大規模」重組的一部分，但未透露具體裁員人數。閱讀全文...
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