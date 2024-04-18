Fed褐皮書顯示美經濟小幅成長、企業轉嫁成本難度提高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-18 05:40

美國聯準會 (Fed) 最新褐皮書調查指出，自 2 月底以來，美國經濟「小幅擴張」，但企業反應轉嫁成本難度提高，使利潤率承壓。

報告指出：「整體而言，消費者支出幾乎沒有成長，但各個地區和支出項目的匯報相當不一，有幾份報告提到可自由支配支出疲軟，因為消費者對價格的敏感到依舊很高。另一個出現頻率比較高的評論是，近月來企業將成本轉嫁給消費者的能力大幅減弱，導致利潤率下滑。」

最新的褐皮書是由波士頓聯準銀行根據 4 月 8 日或以前收集的資訊所編製而成。

儘管如此，就業和消費者支出報告仍持續展現驚人韌性，通膨指標依舊很高，對 Fed 很快就會開始降息的預期因此遭到延後。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二 (16 日) 表示，可能需要花費比預期更長的時間，才能對通膨下滑有足夠信心，進而降息。

褐皮書指出：「平均而言，物價漲幅不大。儘管原物料成本不一，有半數的聯準銀行轄區注意到能源價格有所上漲。部分地區也指出保險費率較高。企業難以將這些成本轉嫁給消費者和客戶，使利潤率承壓。」

整體而言，聯繫窗口預估未來通膨將保持穩定。與此同時，部分地區聯繫窗口 (主要是製造商) 認為，近期投入價格和產出價格存在上行風險。