傳微軟130億美元投資OpenAI一案 歐盟不會啟動正式調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 00:38

根據外媒周三 (17 日) 援引知情人士消息報導，微軟對 OpenAI 的 130 億美元投資可能不會受到歐盟監管機構的正式調查，從而平息雙方合作關係可能被迫拆散的擔憂。

知情人士透露，歐盟執委會已經決定，該合作不值得進行正式調查，因為算不上收購而且微軟並不控制 OpenAI 的發展方向。

今年 1 月，歐盟反壟斷機構表示，在 ChatGPT 創辦人 OpenAI 發生叛變，暴露出兩家公司之間的深厚聯繫後，該機構正在審查雙方的合作是否應該受調查。

雖然根據歐盟合併法規審查的大多數交易最終都得到批准，但如果任何競爭問題無法在嚴格的最後期限內解決，官員們並不害怕行使否決權。

對於上述報導，微軟拒絕發表評論，只是指出早些時候的一份聲明，稱其與 OpenAI 的合作「促進了更多的人工智慧 (AI) 創新和競爭，同時保持了兩家公司的獨立性」。截稿前，微軟 (MSFT-US) 周三盤中股價下跌 0.7%，每股暫報 411.66 美元。

歐盟執委員會的發言人表示，為了檢查潛在的競爭問題，監管機構「首先需要得出結論，即兩家公司之間存在長期的控制權變更」。

微軟和 OpenAI 合作的核心是，要讓全球範圍內的生成式 AI 蓬勃發展，需要大量的運算能力。在 ChatGPT 和 Google 的 Bard 等工具背後運行系統，導致對雲端服務和處理能力的需求飆升。例如，OpenAI 已經成為微軟雲端業務的主要客戶。

全球最大的三家雲端運算供應商——微軟、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google——近年來都成為了 AI 新創公司的積極投資人。AI 公司 Anthropic 吸引了亞馬遜和 Google 分別為 40 億、20 億美元的投資，此外 Google 還與 AI 公司 Cohere 建立合作關係。

與此同時，微軟也一直在積極尋求與新興的 AI 公司建立更多合作關係，今年稍早宣布與法國科技公司 Mistral AI 建立合作關係，向後者投資 1,600 萬美元。