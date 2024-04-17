歐元區3月CPI終值報2.4% 支撐歐洲央行6月降息計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 19:20

歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (17 日) 公布最終數據顯示，歐元區上月通膨全面放緩，強化歐洲央行在 6 月降息的預期，儘管能源成本上升和歐元走弱讓展望蒙上陰影。

具體來看，歐元區 3 月調和消費者物價指數 (CPI) 終值報 2.4%，較 2 月的 2.6% 進一步降溫，符合市場預期，而一年前的通膨率高達 6.9%。剔除食品和能源的 3 月核心 CPI 終值年升 2.9%、按月來看成長 0.8%，均符合市場預期且和初值一致。

觀察報告，歐元區 3 月對通膨最大貢獻的是服務業，成長 1.76%，其次是食品、菸酒成長 0.53 個百分點、非能源工業品成長 0.3 個百分點以及能源下滑 0.16 個百分點。按國家來看，歐元區 13 個成員國通膨月增幅下滑，不過西班牙、義大利通膨有所回升。

過去一年，通貨膨脹率迅速下降，為 6 月開始的降息鋪平了道路，儘管未來幾個月可能會出現波動的價格增長數據，並漫長地回到 2% 的目標。

金融服務公司 TS Lombard 在一份報告中稱：「近期大宗商品和能源價格上漲將在未來幾個月推高整體 (通膨)，而聯準會(Fed) 和歐洲央行 (ECB) 政策分歧導致的歐元 / 美元疲勢將加劇這一走勢。歐元區仍然是全球最大的能源進口國之一，對能源價格非常敏感。」

決策者迄今表示，油價和匯率變動幅度太小，不足以根本改變通膨前景，但市場對 ECB 降息的預期持續減弱。投資人目前預估，ECB 今年只會降息 75 個基點，也就是 6 月後的兩次降息，而兩個月前的降息幅度為 4 至 5 次。

自今年年初以來，歐元兌美元已經下跌了約 4%，而且由於通膨居高不下，市場預期 Fed 將放慢降息步伐，這一趨勢進一步加劇。但經濟學家表示，這主要是美元的變動，而不是歐元，而且貿易加權歐元的貶值幅度要小得多，從而減弱了匯率變動的影響。